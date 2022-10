Senadora aclara que expresión obscena no fue dirigida a bancada opositora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La senadora de la provincia Puerto Plata, Ginnette Bournigal, explicó este jueves porqué utilizó esa expresión obscena durante su participación en una sesión en el Senado, aclarando que no se refirió a los miembros de la bancada opositora, sino también “a un montón de personas del Gobierno que se creen que están en las nubes”.

“Sabes que preferí decir esa expresión a utilizar la de “poppy”, que me indigna. No me referí a los miembros de la banca opositora, me referí cuando hablé (…). a un montón de personas, a un grupo del Gobierno que creen estar en las nubes”, indicó la congresista en una entrevista.

Ginnette Bournigal manifestó que esas palabras inapropiadas no las dijo para hacerse notar, sino que en el momento se sintió indignada porque según la congresista, “no se puede seguir engañando al pueblo”, refiriéndose a los supuestos discursos distorsionados que manejan los medios.

La representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), explicó que no utilizó el referido término para cobrar notoriedad, sino que “me indigné” porque no se puede seguir engañando a un pueblo con un falso discurso.

¿Qué pasó?

La situación se escenificó en la Cámara Alta del Congreso, cuando la senadora Bounigal tomó un turno para oponerse a que se creara una comisión de senadores para investigar a la situación en el Pleno de la Cámara de Cuentas, alegando que el senado no puede ser juez y parte, pues en un eventual juicio político o elección de nuevos miembros del órgano de control es el Senado de la República que tiene tal facultad.

La legisladora planteó que lo correcto era dejar que una comisión de diputados investigue el presunto la situación de acoso del que se le acusa al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez, para que una vez el Senado entre en su rol sin tener que incurrir en investigar y también tomar decisiones.

Su posición desató una olla de grillos, donde según ella, algunos enfilaron sus cañones contra ella por no ponerse del lado de las miembro de la cámara que habían denunciado arbitrariedad del presidente de la Cámara de Cuentas.

Por: Tania Frías

