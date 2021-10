Senador Zorrilla: “Reducción penal en violación de pareja fue propuesta de diputado tras entender que no es tan grave”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Senado y presidente de la comisión bicameral que estudia el Código Penal afirmó este jueves que la reducción de años en prisión por actividad sexual no consentida en la pareja, fue motivada por un diputado “aparentemente porque entendió que este acto no es tan grave para llevar penas de 4 a 10 años”.

Zorrilla no reveló el nombre del diputado que introdujo la propuesta en la comisión ni detalló con exactitud las nuevas penas aprobadas a lo interno de las reuniones. El vicepresidente senatorial indicó que el congresista que motivó los argumentos lo hizo basado en que “si una esposa o pareja dice que hubo violación porque no quiso tener relaciones sexuales, entonces el hecho no es tan grave”.

Al hablar con la prensa, el senador de El Seibo explicó que en sus funciones de presidente de la comisión no motiva ni introduce propuestas al Código Penal, sino que somete las consideraciones de los demás miembros para la posterior votación a lo interno de la comisión.

“Yo les reitero que yo solo presido y someto las propuestas a consideración de la comisión y ellos votan por lo que ellos creen”, sostuvo el vicepresidente del Senado al repetir que no recuerda al diputado que motivó los cambios ni las modificaciones hechas.

De su lado, el senador de la provincia La Altagracia, Virgilio Cedano, también corroboró al decir que las penas por actividad sexual no consentida en la pareja fueron reducidas, pero al igual que Zorrilla, tampoco especificó los años de prisión aprobados en la comisión.

Según Cedano, la propuesta de un diputado estuvo cimentada en los recursos de separación o divorcio que pudieran afectar a las denuncias hechas por violación.

Sin embargo, el congresista sostuvo que, aparte de la actividad sexual no consentida en la pareja, las demás penas por violación sexual fueron endurecidas con más años de prisión tomando en cuenta aspectos como la edad de la persona afectada, discapacidades, envejecimiento, embarazo producto de la violación y daños físicos graves.

También, Cedano recordó que con el cúmulo de penas que se implementó para el proyecto de Código Penal, los actos de violencia sexual y otros ilícitos pueden llegar a tener sanciones más graves.

Las opiniones de ambos senadores se ofrecen luego de que el presidente de la comisión de justicia del Senado, Antonio Taveras, revelara que las penas por violación sexual en la pareja fueron disminuidas, un comentario que fue rebatido por el diputado Alexis Jiménez, vicepresidente de la comisión que estudia el Código Penal, al negar que las penas hayan sido blandas en casos de violencia sexual.

Aunque el proyecto de Código Penal aún no ha sido votado en el hemiciclo de ambas cámaras legislativas, la comisión bicameral ya votó a lo interno de sus reuniones y sólo está a la espera de revisiones técnicas para presentar la iniciativa al pleno de legisladores.

