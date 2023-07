Senador Zorrilla asegura aventaja a Roberto Rodríguez por 20 puntos; reitera no se iría del PRM

EL NUEVO DIARIO, HATO MAYOR DEL REY. – El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aspirante a la misma posición por la provincia de El Seibo, Santiago Zorrilla, aseguró este viernes que supera por 20 puntos en la lucha por la candidatura a su contendor Roberto Rodríguez, según las más recientes mediciones internas mandadas a hacer por él.

“La última medición que me entregaron la semana pasada yo le llevaba 20 puntos a él”, expresó Zorrilla al ser entrevistado por Waddy (McClane) Reynoso y Tony Benítez en el programa radial “El Kontrol de la Mañana”, que se difunde por la emisora de Hato Mayor, Azúcar 89.1 FM.

El congresista insistió que “no existe la mínima posibilidad de que Roberto salga en una encuesta como senador, no la hay, es que tú puedes engañar al pueblo una vez, no dos veces”.

Dice cuenta con apoyo de todos los alcaldes a excepción de Leo Francis

Según Zorrilla, actualmente cuenta con el apoyo de todos los alcaldes y directores distritales de la provincia a excepción del Leo Francis, el alcalde del municipio cabecera.

Añadió que también los altos dirigentes, “la gente que buscan los votos”, también lo están apoyando.

Dijo que el pueblo no puede contar con un precandidato que “aparece” cuando está en el Gobierno, “que va a desaparecer si un día se llega a la oposición”.

“Eso de querer venir a pescar en los momentos de abundancia, ya es parte de la historia”, expresó Zorrilla en franca alusión a su contender Rodríguez.

Durante la entrevista, Zorrilla también denunció que empleados nombrados actualmente en el Gobierno han sido amenazados de que serán cancelados si apoyan su proyecto político.

Asegura Rodríguez traspasaría senaduría

De igual manera, el congresista dijo estar convencido de que si Rodríguez finalmente alcanza la senaduría la cedería, tal como hizo cuando obtuvo la diputación en el 2016.

“Yo estoy tan convencido, que si yo hoy le dijera, Roberto yo voy a renunciar para que tú tomes la senaduría, me dice no, no es verdad que Roberto va a ir al Senado y el pueblo lo sabe que es así, pues si no fue a la Cámara de Diputados en el 16 va a ir ahora”, expresó Zorrilla.

No se iría del PRM si no es el candidato

Al ser cuestionado sobre si se iría del PRM en caso de no ser escogido en la encuesta como el candidato, Zorrilla aseguró que no.

“Yo seguiría normal, feliz y tranquilo, le diría al mi pueblo lo que le estoy diciendo ahora, que estoy apoyando a un candidato que no va a ser senador”, expresó el congresista.

Recordó que él es de los fundadores del PRM y por ende “tú no desbaratas lo que construyes”.

En ese sentido, sostuvo que por su cabeza nunca ha pasado militar en otro partido que no fuera en el PRD en su momento y ahora en el PRM “después que lo formamos”.

