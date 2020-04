Senador Valentín, sobre pensiones: “No podemos jugar con la esperanza de los más vulnerables”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El senador Julio César Valentín aseguró que una posible modificación de la Ley de Seguridad Social para permitir el retiro de fondos de pensiones debe ser estudiada a profundidad y consultada con los sectores involucrados para que una decisión tomada en momentos de incertidumbre no afecte las pensiones de los trabajadores.

“Siempre defenderé a los trabajadores, pero no podemos jugar con la esperanza de los más vulnerables. En este y cualquier escenario apoyaré todas las medidas que procuren proteger los intereses de los trabajadores. Por eso, cuando han intentado eliminar la cesantía, me he opuesto frontalmente porque para mí lo primero es defender a los más humildes”, señaló el senador.

Al ser entrevistado en los programas radiales El Sol de la Tarde y el Patrón de la Tarde, el legislador aclaró que en ningún momento los senadores discutieron el fondo del proyecto -presentado por Dionis Sánchez y Amarilis Santana-, sino que lo enviaron a la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones para el correspondiente análisis, como establece el Reglamento.

“Soy partidario de una modificación más profunda para reducir los beneficios de las AFP y dar mayor nivel de estatalidad al sistema, luego de un proceso de consultas en las que el Estado tenga un rol más protagónico. Pero este tipo de iniciativas deben ser analizadas y consultadas con todos los sectores involucrados para lograr un sistema de pensiones sostenible, que garantice una jubilación digna a nuestros trabajadores”, señaló Valentín.

Valentín afirmó que entiende muy bien que hay muchas personas con necesidades en este momento de paralización de la economía para frenar el coronavirus y destacó las medidas económicas tomadas por el Poder Ejecutivo para garantizar la alimentación y la tranquilidad de las familias dominicanas. Entre estos programas están “Quédate en Casa” -que llega a 1.5 millones de hogares identificados como pobres o vulnerables- y el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) -para proteger los ingresos de los trabajadores-.

En la sesión del pasado lunes, en la que solo se esperaba conocer la extensión del Estado de Emergencia, el senador Dionis Sánchez había propuesto este proyecto de ley para permitir el retiro del 20% de los fondos de pensiones y pidió que se enviara a la Comisión Bicameral designada para dar seguimiento al Estado de Emergencia, pero la mayoría votó para que lo conociera la comisión especializada en el tema.

