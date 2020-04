Senador Valentín: “Mi madre nos enseñó a ser solidarios con los abuelitos y los más humildes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- “Cuando era muy pequeño, mi madre nos traía a mi hermano Erasmo y a mí algunos fines de semana a visitar a los abuelitos del hospicio. En ese momento no entendíamos por qué lo hacía si no eran nuestros familiares, pero ella nos decía que era para llevarles alegría. Eso me marcó”.

Esas visitas de domingo desde el barrio Bella Vista al Hospicio San Vicente de Paúl son los primeros recuerdos que tiene Julio César Valentín de este centro que hoy alberga a 77 envejecientes.

Doña Mercedes Jiminián, una madre católica practicante, fue quien con sus hábitos de solidaridad inculcó al actual senador de la provincia Santiago su preocupación por el bienestar de los ancianos y su compromiso preferencial con los más necesitados.

“Una de mis primeras gestiones como diputado fue pedir al Estado que aumentara la subvención al hospicio de RD$5,000 a RD$50,000 mensuales y cada vez que hemos tenido la oportunidad, desde nuestras funciones de representante, siempre hemos dado prioridad a apoyar esta labor de amor y solidaridad que aquí realizan”, afirmó Valentín.

Teniendo como primera preocupación el cuidado de la salud y el bienestar de los ancianos ante la crisis sanitaria del COVID-19, Valentín entregó este lunes alimentos e insumos de protección y de higiene personal al Hospicio y gestionó la realización de pruebas PCR de detección del virus para todos los ancianos del centro, cuyas muestras ya fueron tomadas por el Ministerio de Salud Pública.

El domingo Valentín y autoridades de Salud Pública visitaron el Hogar de Ancianos San José, en el municipio San José de las Matas, para entregar insumos alimenticios y de protección y realizar test rápidos a los ancianos y el personal que los atiende. La ampliación de la estructura de este hospicio, hace unos años, fue también gestión de Valentín.

La Oficina Senatorial de Santiago ha destinado a ambos centros una asignación monetaria para que enfrenten con mejor holgura estos tiempos difíciles. También ha gestionado con el Plan Social de la Presidencia el suministro constante de alimentos, así como el sector privado algunas donaciones para asegurar el bienestar de los ancianos en estos y otros hospicios de Santiago.

“Para nosotros es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos”, afirmó Julio César Valentín.

Anuncios

Relacionado