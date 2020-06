Senador Valentín anicia campaña en las redes sobre resultados de su gestión como legislador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- El senador Julio César Valentín informó que inició este martes una campaña en las redes sociales detallando los resultados de sus gestiones como legislador, en las que se ha enfocado en proyectos de ley que procuran la profesionalización, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública y en la búsqueda de soluciones colectivas para las demandas ciudadanas de la provincia Santiago.

“Quiero contarte en este resumen lo que hemos logrado juntos en favor de Santiago y nuestra República Dominicana”, afirma el legislador en un video e invita a los santiagueros y santiagueras a seguir el hilo que lleva el hashtag #QueHizoValentin, que se ha posicionado como primera tendencia nacional en Twitter, dice una nota de prensa enviada a este diario.

Valentín, quien aspira a seguir representando Santiago en el Senado, ha sido el propulsor o ha compartido la autoría de leyes como la de Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito (No. 311-14); de Disponibilidad de Fondos Públicos (No.86-11); la que Regula Derechos y Deberes de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública (No. 107-13); de Función Pública (No. 41-08); de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (No. 53-07); Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (No. 132-11); Orgánica de la Policía Nacional (No. 590-16), entre otras.

Entre los proyectos de Valentín que están en trámite, se destacan el de Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso de Bienes Ilícitos; de Fiscalización y Control del Congreso Nacional; de Integridad en la Función Pública, Transparencia y Penalización de Acciones Corruptas; de Eliminación de Exoneraciones de Impuestos en la compra de Automóviles por parte de legisladores; de Instalación de Fuentes de Energía Renovable en edificios públicos y privados.

El acceso a una educación de calidad ha sido uno de los ejes más importantes de Julio César Valentín como representante de los santiagueros, por lo que ha acompañado a cientos de jóvenes en la gestión de becas nacionales e internacionales de grado y postgrado. En beneficio de los estudiantes, Valentín ha gestionado con la Presidencia de la República, la entrega de más de 30 autobuses para que se puedan transportar con seguridad desde sus comunidades a las universidades de la provincia.

Como una forma de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia, el Senador ha sido un canalizador ante el Poder Ejecutivo de demandas de electrificación, asfaltado, construcción de acueductos, hospitales, escuelas, cuarteles policiales y puentes, rehabilitación de instalaciones deportivas e iglesias. Asimismo, ha implementado un modelo de representación enfocado en el contacto permanente con las comunidades, distritos municipales y municipios de toda la provincia Santiago para acompañar a la gente en las solicitudes de dichas obras.

Julio César Valentín fue diputado 1998-2010 y presidente de la Cámara de Diputados 2006-2010. En su gestión como Presidente, se creó la Oficina de acceso a la Información (OAI-CD), en cumplimiento con los postulados de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Asimismo, se creó la Oficina de Análisis, Evaluación y Seguimiento del Presupuesto; se estableció el sistema de compras por licitaciones públicas; se instauró el Centro de Representación para el fortalecimiento del rol de los diputados como mandatarios electos por el pueblo y; se inició la selección del personal técnico mediante concursos públicos.

Por estas iniciativas de transparencia, la Cámara de Diputados fue reconocida en 2008 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como institución parlamentaria de mejores prácticas institucionales para la gobernabilidad democrática de América Latina, dice la nota enviada a El Nuevo Diario.

