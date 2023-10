Senador urge al Gobierno aborde con seriedad inseguridad y brote de dengue

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-José del Castillo Saviñón, senador por Barahona del Partido de la Liberación Dominicana, calificó como preocupante la falta de eficacia del gobierno para abordar temas cruciales como el aumento de la delincuencia y el brote de dengue que ha cobrado varias vidas en el país, situaciones que afectan la calidad de vida de todos los dominicanos,

Manifestó que la situación económica que afecta a la mayoría de los dominicanos, ha tentado a muchos a caer en situaciones de ilegalidad, lo que genera este clima de incertidumbre e inseguridad que afecta al país ya todos los dominicanos.

“Es evidente que hay un clima de inseguridad que no ha podido ser atacado eficientemente por el gobierno, a pesar de las ruedas de prensa y las reuniones semanales encabezadas por el presidente y que la dirección de la policía dice que ha tomado en sus propias manos la solución del problema, pero todavía la ciudadanía se ve afectada por la situación de criminalidad y el incremento de la delincuencia”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

“La criminalidad es fruto también de la situación económica que afecta a la mayoría de los dominicanos, de los altos niveles de inflación y de la disminución del poder adquisitivo de los ingresos que obtienen los dominicanos, donde más del 60% de la economía o del empleo es informal, se desarrolla la informalidad”, enfatizó.

Por otra parte, afirmó que es necesaria una acción gubernamental más contundente para contrarrestar el brote de dengue que afecta a varias comunidades a nivel país, que ha causado varios fallecimientos, sobre todo de niños y jóvenes.

Dijo que como senador por Barahona desarrolla sus propias iniciativas, para contrarrestar la falta de acciones gubernamentales en sus comunidades locales.

“Ya nosotros en la provincia de Barahona, junto a la diputada Rudy Méndez y a través de nuestra oficina, hemos estado desarrollando acciones para tratar de suplir esa ausencia del gobierno en nuestras comunidades”, reveló.

Enfatizó sobre la importancia de una campaña nacional de concientización y prevención, junto con un esfuerzo coordinado de fumigación en todo el territorio nacional.

“El dengue es una enfermedad que afecta sobre todo a los pobres, a los que no tienen acceso al agua, a los que tienen que almacenar, a los que no tienen la educación de cómo manejar el proceso de almacenamiento de agua, a los que no tienen su tanque tapado, que no utilizan el cloro, que acumulan basura, y todo esto es un proceso que desde el gobierno debe abordarse, desarrollando campañas y jornadas de fumigación en todo el territorio nacional”, puntualizó.