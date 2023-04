Senador tilda de “terroristas medioambientalistas” opositores del proyecto Bucanyé

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMNGO.- El senador por la provincia de Pedernales, Dionis Sánchez, defendió hoy en la Cámara Alta, el proyecto Bucanyé con el que se busca construir un amplio complejo turístico de primera calidad y tildó a los que se oponen de “terroristas medioambientalistas que apuestan a que el atraso y la miseria siga consumiendo a los habitantes de esa provincia”.

En ese sentido, el legislador por Pedernales indicó que la propuesta de declarar el área de Bucanyé parque natural, es un verdadero abuso ya que actualmente el 68 % del territorio de esa provincia ya es zona protegida, equivalente a 1,414 kilómetros cuadrados de los 2,080 en total, algo que no tiene ninguna localidad del país, dejando poco espacio para desarrollar proyectos de esa naturaleza y para que sus habitantes avancen.

Sánchez señaló que los que se oponen al proyecto no les importa la suerte de quienes viven en esa provincia, tras hacer un llamado a las autoridades locales para que no sigan tomando decisiones sin contar con la opinión de los pedernalenses, que es a los que verdaderamente les importa su desarrollo.

Añadió que los anteriores presidentes que intentaron ayudar a Pedernales “se llevaron de estos terroristas medioambientalistas” y no hicieron nada e instó a los que ven el proyecto como un atentado al medioambiente a presentar sus planteamientos y debatirlos para que sean escuchados, pero no en base “al chantaje”.

‘De antemano, decirles a aquellos que se erigen como la moral, la ética, un chantaje medioambientalista, terroristas medioambientalistas, que mi deber ha sido luchar por cambiar la suerte de los habitantes de Pedernales, que poco les importa a los que permanentemente están bombardeando cualquier iniciativa de desarrollo que se presente para esta provincia”, dijo Dionis Sánchez al intervenir en la sesión de este martes en el Senado.

Asimismo, el senador llamó a todas las autoridades locales, iglesias y a toda la sociedad de esa provincia a unirse y formar un frente en defensa del proyecto, porque a su juicio “ya está bueno de que se estén tomando decisiones en los cuartos sin la participación de los pedernalenses”.

El representante de la Fuerza del Pueblo en el Senado, fue claro al citar a Ley 202-04, sobre áreas protegidas al señalar que la finca donde se pretende levantar el proyecto Bucanyé está dentro de la parte del área protegida categoría 6.

En su artículo 14, la legislación indica que se pueden construir proyectos, siempre y cuando se cumpla con la conservación del patrimonio natural y cultural, “de las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos derivados de las actividades y usos tradicionales sostenibles y de ecoturismo”.

Los usos permitidos en esta categoría incluyen recreación y turismo, actividades económicas propias del sitio, usos tradicionales del suelo, infraestructuras de viviendas, actividades productivas, nuevas infraestructuras turísticas y de otras índoles regulados en cuanto a la densidad, altura y ubicación.

El senador dijo que los ambientalistas contrarios al proyecto pretenden que se incluyan 14 millones más de metros a parques para que no se pueda hacer nada en el lugar, tras preguntarse, ¿De qué van a vivir los pedernalenses? ¿O es que no se dan cuenta que cada vez que bombardean un proyecto de esta naturaleza lo único que hacen es crear más pobreza, más miseria y la migración constante hacia las grandes ciudades, a crear más cordones de miseria?. Pero con chantaje yo no voy a ceder».

«Mi responsabilidad es defender lo que pueda cambiar la suerte de los habitantes de esta provincia, así que desde hoy nosotros debemos constituirnos en un frente por los intereses de los pedernalenses y su provincia”, afirmó Dionis Sánchez.

