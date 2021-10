Senador Rogelio Genao se hace tendencia tras justificar reducción de pena en caso violación de pareja

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao ha sido tendencia por varias horas este jueves en la red social Twitter por todas las reacciones generadas por sus declaraciones en una entrevista, en las cuales justificó la reducción de la pena en el Código Penal a los violadores sexuales, cuando el hecho sea cometido en una relación de pareja.

Al participar en el programa Matinal, del grupo Telemicro, el legislador reaccionó molesto por las críticas que desde ayer cientos de ciudadanos emiten al enterarse del tema, expresando lo siguiente:

“Que se le bajó la pena a la violación no, no, ese no es el tipo penal, es relaciones no consentidas, que esa definición solo le aplica a pareja, pareja es entre esposo o unión libre”, dijo Genao.

Tras ser cuestionado fuertemente por Laura Castellanos y Geralndino González sobre lo que trataba de justificar, el legislador continuó diciendo “tú no puedes sancionara como si fuera una violación a un tercero a una persona que usted tiene una relación formal, que está garantizada con consecuencias civiles”.

Genao dijo que en el estudio está muy claro el tipo penal “y fue el consenso que se logró”.

De igual forma, recordó que todas las penas en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar y doméstica son entre 10 y 30 años.

El tema salió a la palestra luego de que el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, reveló que la comisión bicameral que estudió el nuevo Código Penal decidió por mayoría de votos reducir las penas por violación sexual cometida por un hombre a su esposa o pareja y, en consecuencia, los legisladores acordaron que el violador cumpla prisión de seis meses a un año, cuando en el anterior proyecto las penas iban de 4 a 10 años de cárcel.

Tavares mostró su desacuerdo con esta medida y otras modificaciones hechas al Código Penal durante un retiro que tuvieron los congresistas en un hotel de La Romana.

Esto provocó de inmediato la intervención del presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que estudia la modificación al Código Penal, Alexis Jiménez, quien dijo que no es cierto que que en el proyecto se redujera la pena por violación sexual.

“Debo de aclarar que no es cierto que en el proyecto de Código Penal se redujo la pena por violación penal. Es totalmente falso”, aseguró.

“Es muy lamentable el senador de la provincia Santo Domingo no haya podido aprovechar a sus asesores para poder entender y comprender el proyecto de Código Penal, y más aún, que auxiliándose de sus asesores ofrezca declaraciones a la prensa nacional que no son ciertas, sobre esa importante iniciativa legislativa”, dijo Jiménez.

Relacionado