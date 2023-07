Senador revela plan de trabajo CC se discutió incluir en auditorías ingresos y egresos gestión de Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, reveló que en el plan de trabajo de la Cámara de Cuentas se discutió incluir en las auditorías de este año, ingresos y egresos de la gestión gubernamental del presidente de la República, Luis Abinader, y que el presidente de ese organismo, Janel Andrés Ramírez, y Mario Fernández, miembro, se opusieron votando en contra.

En declaraciones al programa El Despertador, Lorenzo declaró que Elsa María Cataño, Tomasina Tolentino y Elsa Peña, integrantes de la Cámara de Cuentas, votaron a favor, desatando la ira del presidente Abinader.

A juicios del Senador por la provincia Elías Piña, el presidente de la Cámara de Cuentas es un preso de confianza del mandatario Abinader, recordando que es investigado por acoso sexual y laboral.

“El mismo Janel fue quien destapó la olla de grillos cuando fue a un programa de televisión y dijo que él es un preso de confianza del presidente Luis Abinader”, expresó el también miembro del Comité Político del PLD.

Informó, que la Cámara de Cuentas, contrario a como se ha querido vender, tiene 169 auditorías, que el presidente de ese organismo no quiere que se conozcan. “Porque las autorías de los gobiernos del PLD que no tienen problemas se niega a publicarlas y conocerlas, incluyendo las realizadas a las gestiones de Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Esas auditorías están hechas, y no le conviene al gobierno que el país sepa que no hay actos de corrupción ni irregularidades en ellas, y ese es el tranque”.

Lorenzo dijo que el Gobierno trata de confundir a la población al publicar las auditorías de la Contraloría General de la República, que es un organismo de control interno, considerando que eso no debió pasar pues en cada institución del Estado hay un auditor de la Contraloría para evitar posibles errores.

“Sin embargo hay 18 auditorías, pero esas no pueden ir al a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) porque el órgano que la remite es la Cámara de Cuentas y se niega a que esas intuiciones, que ya de por si tienen errores presentados por la Contraloría, no la conozca la Cámara de Cuenta”, indicó.

