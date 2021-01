Senador Republicano crítica Biden haya reconsiderado volver al Acuerdo Climático de París

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.– El senador Republicano, Ted Cruz, Criticó este miércoles al recién posicionado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, luego que este firmara la orden ejecutiva de volver a unirse al Acuerdo Climatice de París.

“Así lo expreso el legislador a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

“Al volver a unirse al Acuerdo Climático de París, el presidente Biden indica que está más interesado en las opiniones de los ciudadanos de París que en los trabajos de los ciudadanos de Pittsburgh. Este acuerdo hará poco por afectar el clima y dañará los medios de vida de los estadounidenses”, expresó Cruz en el mensaje.

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este miércoles una orden ejecutiva para regresar a EE.UU. al Acuerdo de París, un gesto que busca devolver a Washington al liderazgo en la lucha contra el cambio climático y sirve para cumplir una de sus principales promesas electorales.

La orden ejecutiva firmada por Biden convierte a EE.UU. de nuevo en signatario del Acuerdo de París, del que se retiró oficialmente el 4 de noviembre del año pasado, solo un día después de las elecciones y después de que el ya expresidente Donald Trump anunciara la salida de su país en junio de 2017.

By rejoining the Paris Climate Agreement, President Biden indicates he’s more interested in the views of the citizens of Paris than in the jobs of the citizens of Pittsburgh. This agreement will do little to affect the climate and will harm the livelihoods of Americans.

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 20, 2021