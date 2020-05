Senador Monseñor Nouel Félix Nova dona pruebas rápidas de COVID-19  para operativo masivo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BONAO.- El Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia Monseñor Nouel, que preside el senador Félix Nova, informó este viernes que aportó mil pruebas rápidas, las cuales están siendo usadas en los diferentes sectores, sobre todo en personas que son vulnerables por la actividad que realizan y pueden ser contagiadas.

Un comunicado señala que miembros del Cuerpo de Bomberos de Bonao, voluntarios, los envejecientes del Hogar de Ancianos San Antonio de Padua, así como los obreros, funcionarios y el personal de oficinas del Ayuntamiento Municipal de Bonao, fueron sometidos a pruebas rápidas por la Dirección Provincial de Salud.

Los operativos fueron encabezados por la directora Provincial de Salud, doctora Rita Desangles, por el doctor Cristóbal Pérez, encargado de pruebas rápidas del Ministerio de Salud Pública, la epidemióloga Germy Francina Crispín y un personal de médicos, bioanalistas y enfermeras, para detectar personas positivas del coronavirus.

El legislador expresó que la vida es sagrada y por eso seguirá auxiliando en coordinación con Salud Pública de la provincia, para poder llegar a la mayor cantidad de comunidades, abarcando los municipios de Bonao, Piedra Blanca, Maimón, de igual manera los siete distritos municipales.



El alcalde municipal, Eberto Núñez, manifestó que se debe actuar con la responsabilidad que demandan los tiempos, “esto no son momentos para estar jugando, el Covid 19 no es juego, es una realidad, todos debemos dedicarnos en cuerpo y alma a controlar la pandemia que es responsabilidad de todos, el no hacerlo, sería un acto que riñe profundamente con la salud de la gente”.

Rita Desangles, directora Provincial de Salud, al dirigirse a los obreros y personal del Ayuntamiento, dijo que no importa que las personas estén bien, cualquiera puede estar asintomático e infectado, este virus ataca a todos por igual, sin mirar, raza, color, religión o partido, por eso los exhortó a cuidarse, sobre todos aquellos con más de 60 años y con algún cuadro de enfermedades crónicas.

Modesto Espinal, intendente del Cuerpo de Bomberos, agradeció el gesto de la Dirección Provincial de Salud y del senador por pensar en los Bomberos, de igual manera, Sor Esperanza expresó palabras de gratitud por pensar en los ancianos del Hogar San Antonio de Padua de Bonao.

Los operativos de pruebas rápidas que iniciaron en el mercado público, Bomberos, Hogar de Ancianos y Ayuntamiento Municipal, ya han alcanzado a más de 300 personas y continuarán entre los miembros de la policía, los motoconchistas, así como los municipios Piedra Blanca y Maimón el próximo martes y miércoles respectivamente.

