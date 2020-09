Senador Franklin Rodríguez somete resolución que busca creación de la Ciudad de la Salud en San Cristóbal

View this post on Instagram

CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA SALUD EN SAN CRISTÓBAL. En la mañana de hoy, sometimos ante el pleno del Senado, Resolución que instruye al Gobierno Dominicano la CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA SALUD EN SAN CRISTÓBAL. No cabe dudas de que la salud es el tema que mayor atención y esfuerzo concentra a nivel mundial, donde la actual pandemia del COVID-19 ha permitido valorar en su justa dimensión, los niveles de equipamiento y capacidad de atención de cada nación. La República Dominicana no ha sido ajena a ésta embestida global, donde la demanda de atención médica han dado al traste con el reconocido déficit de camas y unidades de atención especializada que tiene nuestro país. De hecho, según las estadísticas más recientes, en nuestro País existen poco más de 8,000 camas hospitalarias, 500 de las cuales son para cuidados intensivos. Esto ha generado cierta desigualdad en el acceso a un servicio de salud eficiente y especializado, debido a que los centros existentes se encuentran, en su mayoría, concentrados en unas pocas Provincias. Es por ello que, tomando en cuenta el crecimiento de la REGIÓN SUROESTE del País, que actualmente posee unos 2,100,000 habitantes, de los cuales el 75% se concentran entre las Provincias de Azua, San José de Ocoa, Peravia y San Cristóbal, propusimos la CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD DE LA SALUD en la Autopista 6 de Noviembre, que dotará a la Región de EDIFICIOS ESPECIALIZADOS, sumando unas 1,200 camas al sistema, y que lucharemos su inclusión en el Presupuesto del 2021. Por San Cristóbal y por ti. Siempre PUENTE, nunca MURO. @leonelfernandez @luisabinader. SIEMPRE POSITIVO. DAT