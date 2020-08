Senador Franklin Rodríguez somete 4 proyectos de resolución para obras de SC

View this post on Instagram

Sometimos para ser conocido en la Comisión Permanente de Obras Públicas declarar de EMERGENCIA la CONCLUSIÓN DEL PUENTE DEL CRUCE DE PUEBLO NUEVO, CAMBITA GARABITOS. El puente del cruce de Pueblo Nuevo en Cambita Garabitos, actualmente está fuera de servicio por el daño sostenido que ha sufrido producto de diferentes fenómenos atmosférico y crecidas del río Yubazo desde su construcción en 1951. Éste puente representa un importantísimo acceso desde la Provincia a los Municipios de Cambita, Capital del Aguacate y Los Cacaos, uno de los mayores productores de Café. Además de qué Cambita representa la principal ruta de acceso a las Hidroeléctricas de Jiguey y Aguacate. La construcción de éste puente fue aprobada en marzo del 2019, por lo que provisionalmente hicieron un camino alterno, usando parte del cauce natural del río, hasta tanto concluyera la reconstrucción del puente, lo cual nunca sucedió. Por San Cristóbal y por ti. @leonelfernandez @luisabinader @fridinalcalde #EdwardGarabitos SIEMPRE POSITIVO. DAT