Senador Franklin Peña abandona al PLD y pasa a la Fuerza del Pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador Franklin Peña, representante de la provincia San Pedro de Macorís, anunció este sábado su renuncia irrevocable como miembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al mismo tiempo, anunció su ingreso junto a un equipo de dirigentes, a la Fuerza del Pueblo. Mediante carta dirigida a Temístocles Montás, presidente del PLD y a Reinaldo Pared Pérez, secretario general, Peña dice que “renuncia de manera irrevocable a su militancia de 44 años de esa organización política”.

Explicó que hizo todos los esfuerzos posibles por mantenerse en el PLD pero no le fue posible debido a que “en esa organización persiste una lucha local que no le permitirá avanzar”. En su carta citó la frase de Juan Bosch que reza que “nadie puede imponer la disciplina allí donde trabajando en una misma tarea cada quien la lleva a cabo como le parece y no como debe ser”.

Junto al senador también renunciaron Alcibiades Tavarez, presidente del Comité Provincial y excandidato a diputado; Carlos López, presidente del Comité Municipal; numerosos presidentes de Comités Intermedios y varios regidores.

Según se supo, el senador Franklin Peña se juramentará mañana domingo en la Fuerza del Pueblo, junto a los dirigentes renunciantes.

Durante varios meses, decenas de dirigentes y políticos que pertenecían al PLD han abandonado la militancia morada para pasar al partido que dirige el expresidente Leonel Fernández.

Con la acción de Peña, se intensifica la lucha que se vive en el Senado sobre la segunda mayoría opositora que, según se confirmó, se otorgará a la Fuera del Pueblo mediante informe favorable que los legisladores deberán conocer durante la sesión del próximo miércoles.