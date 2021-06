Senador explica prohibición de entrada a lugares públicos a los no vacunados contra covid “preserva la salud colectiva”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El principal proponente del proyecto de resolución que busca prohibir la entrada a lugares públicos a los ciudadanos que no estén vacunados contra el covid, senador Dionis Sánchez, explicó este miércoles que su iniciativa busca preservar la salud colectiva de todo el pueblo dominicano.

El vocero senatorial de la Fuerza del Pueblo expuso que aquel que no se vacuna “cree que está en su derecho individual” de no hacerlo, pero con esta acción, a juicio del legislador, afecta a sus allegados “porque la enfermedad es de rápido contagio”.

“Por lo tanto, al no vacunarse, no se da cuenta que también está afectando a la colectividad”, sostuvo el senador de Pedernales y calificó como “injusto” que mientras una parte de la población se inoculó, usa constantemente mascarillas y guarda el distanciamiento físico, otra parte “anda como si no pasara nada”.

Es por esto que Sánchez reiteró que con ese segmento poblacional se tienen que imponer restricciones sociales que no les permitan ingresar a lugares públicos y privados a menos que no hayan sido vacunados contra el coronavirus.

En ese sentido, el congresista expuso que su proyecto de resolución busca que aquellos que aún no han deseado vacunarse no puedan entrar a bancos, servicios de transporte público, centros de salud y restaurantes.

Por tanto, el legislador opositor exclamó que “de alguna manera la población debe tomar consciencia” sobre la gravedad que afecta al país en relación con el covid-19. En ese orden, explicó que la resolución de su autoría no es inconstitucional porque, como dijo, la Carta Magna también habla de los derechos colectivos.

En ese sentido, criticó a los internautas de las redes sociales que han arremetido en su contra diciendo que su inciativa es inconstitucional y manifestó que “es fácil llevarse de las redes sin tener conocimiento”, a la vez que refirió la obligatoriedad colectiva que tiene el pueblo dominicano frente a las vacunas y a la pandemia que arropa al mundo.

Asimismo, el vocero en el Senado deploró que medios internacionales hayan ubicado a la República Dominicana como la primera en la región por su alta positividad en casos de coronavirus, por lo que expresó que la resolución que elaboró sólo busca un aliciente dentro del caos hospitalario dominicano.

Esta resolución sometida en la pasada sesión ordinaria de los senadores fue enviada a la Comisión de Salud de los legisladores para su análisis y estudio y deberá rendirse un informe de la misma en la próxima sesión del pleno.

