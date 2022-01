Senador estatal de NY Luis Sepúlveda dice ola de violencia sacude esa ciudad se debe a desigualdad social

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EL BRONX, NUEVA YORK.- El Senador demócrata del Estado de New York, Luis Sepúlveda, manifestó este viernes que la ola de violencia que sacude en los últimos días esa ciudad, especialmente en su distrito de El Bronx, se debe a la alta desigualdad social, la falta de recursos y los que llevan las armas a esta jurisdicción.

Sepúlveda fue más lejos, al señalar que el plan establecido por el Alcalde Eric Adams tenía el enfoque incorrecto. Dijo que estaba de acuerdo en algunos puntos pero que el problema de la violencia con armas de fuego es un problema de salud mental.

Mediante un comunicado de prensa, dijo que el distrito del Bronx se ha visto afectado en días recientes por una ola de violencia con armas de fuego, el caso más impactante ha sido la reciente pérdida de la vida de dos oficiales de la Policía de New York de origen dominicano.

A continuación el comunicado íntegro de Sepúlveda:

La violencia relacionada a las armas de fuego nos arropa una vez más. Es una crisis que crea incertidumbre, miedo y tristeza entre nuestra gente. Mi comunidad del Bronx ha sido particularmente afectada en días recientes. No nos equivoquemos, es una crisis que hemos visto antes. Tampoco podemos equivocarnos y traer de vuelta lo que acompaña este mal: la injusticia social. Históricamente nuestras comunidades han sufrido de discriminación, pobreza y falta de servicios básicos que todo ser humano debería tener. Nuestro estado y ciudad deben proveer soluciones a los problemas que causan esta violencia – reformar la nueva Ley de Fianza no es una de ellas. Los ataques infundados a estas y otras reformas al sistema judicial no hacen más que responder con miedo y sin sabiduría.

Debemos entender que la violencia es un problema de salud y un problema social. Los datos científicos y números estadísticos no mienten: en promedio el 80 por ciento de las personas liberadas bajo la reforma a la Ley de Fianza no tienen incidentes con la policía durante el tiempo que esperan la resolución de sus casos en la corte. Aún más, solo el 2 por ciento de estos casos fueron re arrestados por crímenes violentos mientras esperaban por su día en la corte. Las armas con la que se cometen crímenes violentos no pertenecen a este estado y, en su gran mayoría, no son fabricadas aquí. Son traídas aquí desde otros estados y es nuestro deber como legisladores trabajar en conjunto con los oficiales electos de otros estados para crear leyes más estrictas.

Comparto la genuina preocupación del Alcalde Eric Adams relacionada con la seguridad de todos. Sin embargo, el “Plan para Acabar con la Violencia Armada” se enfoca en el acercamiento incorrecto. Me preocupa que nos inclinemos por buscar culpables fáciles. Hay culpables muy difíciles que no hemos querido enfrentar. Los culpables de esta violencia son las desigualdades sociales, la falta de recursos para nuestra gente, las necesidades básicas que debemos garantizar como sociedad como el derecho a la salud, empleos dignos, un lugar estable para vivir, educación y servicios públicos. Puedo estar de acuerdo con el Alcalde Adams en que necesitamos soluciones ahora y de forma rápida, conozco su interés en consensuar medidas desde la legislatura, pero debo insistir en que este es un problema de desigualdad social que tiene sus raíces en la salud de nuestra gente y como hemos fallado en proveerles las herramientas que necesitan para una vida mejor.

Luis Sepúlveda

