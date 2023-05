Senador dice en el Gobierno no existe interés alguno en regular precios de los combustibles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Barahona, José del Castillo Saviñón, dijo que con el tema de los combustibles se demuestra una vez más que una cosa es con guitarra y otra con violín.

Del Castillo Saviñón recordó que durante la campaña el PRM criticó fuertemente al Gobierno del expresidente Danilo Medina por el precio de los combustibles y hasta el actual ministro de Industria y Comercio promovió una famosa fórmula que bajaría los precios automáticamente al ser aplicada.

“La ley que se está utilizando hoy en día para regular los precios de los combustibles es la misma que se implementó en el gobierno del PLD”, indicó Saviñón entrevistado este lunes en el programa Despierta RD.

Refirió que el presidente Luis Abinader depositó ante la Asamblea Nacional en el primer año de rendición de sus memorias un proyecto de ley para modificar la actual ley que regula el precio de los combustibles, que aún no ha sido aprobada.

“Cuando tu lees el proyecto de ley no encuentras elementos que impacten en el precio del producto. Por qué no lo han aprobado, porque no existe interés, todo fue una cortina de humo”, agregó el miembro del Comité Político del PLD.

Declaró que hoy en día cerca del 60% del precio de la gasolina está constituido por impuestos. Al tiempo que reveló que el gobierno destinó el año pasado 38 mil millones de pesos al subsidio directo, algo que nunca se había hecho en el país.

“En los gobiernos del PLD, el momento en que más se subvenciona fue por 3 mil millones de pesos. Bajo el mecanismo del fondo de compensación que opera para de alguna manera no transferir la totalidad de las alzas a los consumidores”, explicó el legislador reseñado en un despacho periodístico del PLD.

