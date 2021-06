Senador del PRM: “El 80% de los ministros de este Gobierno no resuelve un carajo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador por la provincia Duarte y militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, arremetió este martes en contra de la cartera ejecutiva del país diciendo que “el 80% de los funcionarios de este Gobierno no resuelve un carajo”.

En un enérgico discurso, Romero deploró que la mayoría de los ministros dominicanos, a su parecer, no resuelvan las problemáticas que aquejan a las distintas provincias representadas por legisladores en la Cámara Alta.

El legislador perremeista expresó que en la provincia que representa se han alzado múltiples huelgas y manifestaciones que buscan arreglo de calles, construcción de hospitales y escuelas, y ejecución de otras obras que debieron ser lideradas y motivadas por algunos ministros, pero que aún no están ni siquiera programadas.

En ese sentido, hizo un llamado a la población para que “entienda” que los senadores fungen como legisladores y representantes, pero no tienen presupuesto público (como los ministros) para motivar y ejecutar obras.

Romero indicó que quienes tienen que dar la cara ante las quejas de los pobladores son los diputados, senadores y gobernadoras, pero se quejó de que estas autoridades locales no obtienen respuestas efectivas de los funcionarios públicos para canalizar sus pedimentos.

“Ellos no tienen votos en su espalda y no tienen que dar la cara, pero yo sí tengo que dar la cara con las manos vacías porque hicimos muchas promesas que ahora no podemos cumplir”, se lamentó el congresista del partido mayoritario.

En ese orden, el representante de la provincia Duarte explicó que los directores, administradores y titulares públicos “son una plataforma” del Gobierno para ejecutar obras en diferentes localidades nacionales.

Asimismo, comentó que cada vez que hay una movilización o huelga, son los representantes locales quienes deben dar respuestas que calmen a los munícipes, pero cuando éstos llaman a los ministros “nunca responden”.

Con esta queja, Romero se une a las constantes denuncias del senador Héctor Acosta, quien en reiteradas ocasiones ha rechazado la supuesta falta de atención de los ministros a sus llamadas.

