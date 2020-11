Senador del PLD: Legisladores harán oposición con sensatez y sin resentimientos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Iván Lorenzo, senador vocero del bloque del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), proclamó que la responsabilidad de esa organización con el pueblo dominicano es la razón fundamental para ejercer un rol opositor en el que predomine la sensatez y sin resentimientos.

“Estamos comprometidos con el pueblo. Todo lo que sea en beneficio del pueblo dominicano nosotros lo vamos a apoyar. Obviamente, vamos a criticar lo que esté mal”, manifestó el dirigente político citado por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.

Expuso que la finalidad de la política no puede ser retaliar, sino avanzar y que por ello en la dirección política del PLD no hay resentidos ni amargados y por el bien del pueblo tienen buenos deseos para la actual gestión.

En ese orden dijo no tener temor a las persecuciones que puedan generarse desde el actual gobierno contra funcionarios de la pasada gestión.

“En cuanto a la persecución el compañero que no haya hecho bien su trabajo o que haya actuado con indelicadeza nosotros no vamos a ser irresponsables con eso; pero no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia atropellos injustificados contra ningún compañero del pasado gobierno”, sostuvo Lorenzo.

En otro orden, dijo al pretender imponer a la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría del Senado el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) está pagándole al doctor Leonel Fernández el favor brindado como partido bisagra.

“Ellos parecería que no van a actuar con sensatez”, enfatizó Lorenzo al advertir que quedaría pendiente la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional, donde recientemente se pidió aplazar una iniciativa sometida en ese sentido hasta tanto haya una decisión en el Senado; acotando que en todo caso la última palabra la tendrá el Comité Político de su partido.

Ante preguntas de los conductores del programa Matinal 5, el legislador acotó que la segunda mayoría en la cámara alta no es una simple operación aritmética de senadores sino a partir del caudal de votos obtenidos y las boletas en las que participaron los que resultaron electos.

“Hay un mandato del artículo 178 de la Constitución que dice que el segundo miembro del senado para el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser escogido del partido contrario al que postuló al presidente del Senado”, explicó Iván Lorenzo.

Agregó que tanto la Fuerza del Pueblo como el BIS, Partido Reformista, Dominicanos por el Cambio y el PRM fueron aliados a nivel senatorial; y que además que los nueve senadores que ahora tiene la Fuerza del Pueblo representan menos de 236 mil votos mientras que el PLD obtuvo millón y medio de votos.

Llamó la atención a las coincidencias legislativas entre el oficialismo y la Fuerza del Pueblo como evidencia de la alianza entre el presidente Luís Abinader y Leonel Fernández.