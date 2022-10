Senador del Distrito 13 de NY entrega medalla de reconocimiento a trayectoria de Salvador Holguín

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MANHATTAN, NEW YORK. – El senador Demócrata por el distrito 13 de New York, Robert Jackson, entregó una medalla al mérito en reconocimiento a la trayectoria periodística, política y social de Salvador Holguín, con la efigie del Senado del Estado, al empresario de la comunicación, Salvador Holguín, en el marco de un encuentro realizado por activistas sociales, religiosos y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y empresarios de la diáspora Neoyorquina, para ofrecer apoyo al periodista en sus aspiraciones a la senaduría por provincia Dajabón de República Dominicana.

Jackson, quien llegó en compañía de su asistente, Mario Saviñón, impuso la condecoración a Salvador Holguín en reconocimiento al trabajo social y caritativo que el aspirante a senador, Salvador Holguín, viene realizando por más 26 años en favor de los pobres de la provincia de Dajabón, fronteriza con la República de Haití.

El encuentro político social fue organizado por el ex coordinador de campaña del comando de New York, Alejandro Rodríguez (Tontón) y conducido por el periodista Erasmo Chalas Tejeda, secretario de comunicaciones de la seccional del PRM de esta ciudad. Igualmente estuvieron en la mesa de honor los dirigentes Ramón Nicasio (Monchy) de Brooklyn, Franklin Trinidad de Manhattan y Sergio Tusén de El Bronx, quienes sirvieron de soporte al evento político que por segunda vez se realiza en Nueva York para reiterar el respaldo a las aspiraciones a Senador por Dajabón del comunicador Salvador Holguín.

El encuentro del congresista Robert Jackson con Salvador Holguín, se origina en gestiones realizadas por la dirigente comunitaria de origen dominicana Carmen Pérez, quien coordinó el pasado viernes una visita de cortesía del trabajador social y político dominicano Holguín a la oficina senatorial de Jackson donde sostuvieron intercambio de ideas en torno al quehacer político en los Estados Unidos y la República Dominicana.

El empresario del grupo de medios Hilando Fino, Salvador Holguín, al hacer uso de la palabra agradeció el gesto de distinción, cariño y respeto del senador estatal Robert Jackson y le expresó las gracias, al tiempo que resaltó la cooperación del empresario Cirilo Moronta, propietario del restaurant 809 donde se realizó la actividad política. Igualmente ponderó el apoyo brindado por varios activistas y dirigentes del partido oficial a su precandidatura a senador por la provincia Dajabón en República Dominicana.

El periodista Salvador Holguín desarrolla una agenda política, comunicacional y social en la ciudad de Nueva York invitado por su colega Erasmo Chalas Tejeda, quien dijo que el aspirante senatorial ha sostenido encuentro con varios empresarios y dirigentes del Partido Oficial de New Jersey, New York, Ohio, líderes de la comunidad dominicana y también participó en dos entrevistas aquí en el programa radial “El Sol de la Mañana” que transmitió la semana pasada en esta ciudad de New York.

Igualmente, Holguín participó en diversas jornadas de la comunidad dominicana que recolecta alimentos, medicinas, ropa y frazadas para los afectados del huracán Fiona que la semana pasada arruinó la parte Este de la República Dominicana.

