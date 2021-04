Senador cuestiona uso recursos y préstamos que ha tomado el Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por la provincia Independencia, Valentín Medrano, cuestionó hoy el uso de los recursos y préstamos que ha tomado el gobierno y sin embargo no se observa la inversión que ha hecho con ellos.

Manifestó que el gobierno de Luis Abinader se está viendo en todas las áreas, y sin embargo, las obras anunciadas no empiezan, no inician, y tiene ya ocho meses.

“En este hemiciclo nosotros trajimos algunas resoluciones que tienen que ver con mi provincia, como son; asfaltado para El Limón, trazo de carretera para Guayabal, trazo de carretera para los bateyes, fundamentalmente para Batey 8, que ya incluso tenían aprobadas empresas asignadas para lo que eran el asfaltado y la reconstrucción de esa vía”, puntualizó el senador de la provincia Independencia.

No obstante, dijo que un nuevo gobierno y un nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, con el derecho que le asiste, dejaron atrás los contratos anteriores “y les asignaron nuevos contratos a personas allegadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin embargo, las obras no comienzan, no inician”.

“Un gobierno que ha tomado prestado más de 10 mil millones de dólares y que a la fecha solo haya asfaltado un pedazo del área turística de Samaná en ocho meses que tiene, es para sorpresa de todo el mundo”, sostuvo el legislador.

Valentín Medrano solicitó al presidente Luis Abinader tomar en cuenta sus quejas y tomar medidas de inmediata para que se inicien la construcción y reconstrucción de obras pendientes en la provincia Independencia.

Crítica comisión escogida para reforma policial

Asimismo, en otro orden, Valentín Medrano, criticó este jueves la comisión que seleccionó el presidente Luis Abinader para llevar a cabo la reforma a la ¨Policía Nacional.

El senador basó su crítica en que hasta el momento en la misma no hay una persona de alto perfil y de gran conocimiento con lo que tiene que ver con el cuerpo del orden.