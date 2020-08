Senador Bautista Rojas pide convocar Consejo Nacional de Salud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la primera sesión ordinaria de la segunda legislatura, el senador de la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bautista Rojas, pidió al presidente del Senado, solicitar al ministerio de Salud convocar lo antes posible el Consejo Nacional de Salud, órgano plural y asesor más importante que tiene ese ministerio responsable de convocar a los comunitarios y organizaciones no gubernamentales en el área de salud.

Rojas, saludó la decisión del presidente de la república Luis Abinader de convocar al liderazgo nacional con el objetivo de buscar las soluciones a la crisis de salud generada por el Hermanas Mirabal.

“Yo creo que este senado debe abocarse a evaluar las atinadas propuestas hechas por el nuevo gobierno en el día de ayer en lo concerniente al Covid-19 y pido este senado se exprese hoy, porque aunque se venía trabajando con el tema, yo creo que en el día de ayer, algo que nosotros venimos demandando individualmente, como dominicano y como profesional de la salud quedó materializado; la necesidad de la participación de la sociedad, que fuera el pueblo dominicano no solamente víctima de la pandemia o del problema sino parte de la solución”.

El también exministro de salud, sugirió a las nuevas autoridades incorporar a los comunitarios en la búsqueda activa de sintomáticos que es lo que justifica el uso de pruebas masivas para aislar a los contagiados.

“Definitivamente, en el día de ayer, creo, que el elemento fundamental en el manejo de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, se abordó incorporando oficialmente a los comunitarios a la solución del problema, desde ayer ya el pueblo dominicano se incorpora y nosotros debemos incorporarnos como representantes de nuestras provincias a ser parte en la solución de esta pandemia”. Precisó el senador Bauta Rojas.

Yo me alegro muchísimo cuando acuden y consultan la Constitución de la república, también me alegro de que el pueblo dominicano y la provincia Hermanas Mirabal haya volado la cerca y me haya traído a la Jiménez Moya a defender la Constitución, y que defienda la Constitución en este escenario, donde acudimos para ser guardianes presenciales, siguió diciendo el senador; “aquí se acabó el mercado, que quede claro, nosotros estamos aquí para que se respete la Constitución y vamos a ser guardianes de ella.

El doctor Rojas refirió los artículos de la Constitución y del Reglamento del Senado que definen quiénes y cómo se componen los bloques legislativos, “quien me puede decir a mí que yo he sido del partido reformista, el gobierno pasado impidió que la Fuerza del Pueblo pudiera hacer reservas e inscribir sus candidatos, nosotros somos militantes y dirigentes de La Fuerza del Pueblo, que eso quede claro”.

Por escrito se comunicó quienes componemos nuestro bloque de La Fuerza del Pueblo. Y nosotros apegados al 178 de la Constitución y al Reglamento de este Senado categóricamente hoy les decimos somos la segunda mayoría y reiteramos, estamos más cerca, estamos en el hemiciclo, se le pasó, se le acabó a ese partido hacer arreglos, a comprar; ya eso se terminó. Somos la segunda fuerza, somos la segunda mayoría, concluyó Bauta Rojas.