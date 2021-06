Senador Bauta Rojas asegura hay una campaña contra partidos políticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Antonio Rojas (Bauta), aseguró este martes durante la sesión del Senado que existe una campaña contra los partidos políticos, organizada por distintos sectores en el país.

Bauta Rojas expresó que “aquí hay una actitud antipartidos, yo no sé quién fue por un movimiento independiente, o quien fue postulado por una institución sin color político que no sea capaz de decir que los políticos tenemos derecho a participar de los debates y que hay políticos corruptos y hay políticos que no son corruptos, que hay políticos que han contribuido a construir la democracia en la República Dominicana”.

“Aquí hay que resaltar que existen políticos que tienen compromiso con la raza inmortal, que fueron los políticos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), del Movimiento Popular Dominicano (MPD), del Movimiento 14 Junio, del Partido Socialista Popular (PSP), y hombres y mujeres comprometidos con la Constitución derrotada en 1963, los que desarrollaron las acciones antiimperialistas de 1915 y 1916 enfrentando las tropas invasoras para construir la Democracia en la República Dominicana” agregó.

Manifestó a los demás senadores que deben enfrentar “estas actitudes antipartidos y antipolítica y en contra de los políticos, pues ser político no significa estar contaminado, por eso reitero estoy vestido del color político del 14 de Junio, del 1915 y 1916 antiimperialista; de esos que definieron el futuro nueva vez de la República Dominicana”.

Aseguró que ha sido coherente con su pensamiento antiimperialista y comprometido con lo mejor de la política.

“He militado y seguiré militando respetando las instituciones políticas, no creo que haya que construir instituciones políticas decentes porque las hay, las hubo en el PRD, en el PRSC, en el PLD y en cada institución que le han dado forma la democracia en la República Dominicana, pero no ha habido en los oportunistas que se han aprovechado de los partidos políticos para construir fortuna y las instituciones políticas podrán tener cierta responsabilidad en cómo se ha desarrollado la corrupción en el país, pero hay más razón para decirle al pueblo dominicano que sin instituciones políticas la democracia no va a crecer”, dijo Bauta Rojas.

Denuncia irregularidad en la comisión coordinadora del Senado.

El representante de la Fuerza del Pueblo, también expresó su preocupación ante el presidente del Senado, por una disposición que prohíbe a las comisiones evacuar informes sobre corporaciones de Acueductos y Alcantarillados y declaración de provincias como ecoturísticas.

Según el senador, ha solicitado a la comisión coordinadora del Senado expresar las razones por las cuales no se pueden evacuar los informes.

“Aquí hay que hacer las cosas que mandan la Constitución y los reglamentos del Senado”, enfatizó.

