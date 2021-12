Senado reconoce a Priscilla Rivera por sus 20 años de carrera en voleibol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado, Eduardo Estrella encabezó el acto en reconocimiento a la voleibolista Priscilla Altagracia Rivera Brens, por sus veinte años de extraordinaria carrera en ese deporte, donde importantes alcanzó lauros, representado a la República Dominicana.

La Resolución mediante la cual fue otorgado el pergamino de reconocimiento a Rivera Brens, es de autoría de los senadores Lía Díaz Santana (Azua) y Héctor Acosta (Monseñor Nouel), en ella se destaca que Rivera Brens es un ejemplo de entrega, disciplina y superación, por los logros obtenidos de manera individual, así como también a través de su destacada participación en la selección nacional de voleibol de la República Dominicana, denominada “Las Reinas del Caribe”.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, expresó que la Cámara Alta se siente honrada al poder reconocer los logros, así como la ejemplar trayectoria de Priscilla Altagracia Rivera Brens, al tiempo que motivó a la deportista a continuar siendo ejemplo para la juventud dominicana.

“Tú eres un referente en este país, muchas niñas y jóvenes las tienen a ustedes (Las Reinas del Caribe), como un estandarte. Yo te invito a que sigas siendo una referencia como tú lo has sido; que lo seas para tu familia, para tu entorno, y para todos nosotros los dominicanos y dominicanas, que te admiramos y te queremos”, expresó Eduardo Estrella.

La senadora Lía Díaz Santana (Azua), enfatizó el camino de sacrificios sobre los cuales están asentados los logros de la destacada deportista.

“Para llegar y decir “Si, se puede”, hubo que recorrer grandes caminos, decir que iba a pies de Villa Consuelo hasta el Centro Olímpico, eso habla mucho de Priscilla. Todos los resultados de nuestras “Reinas del Caribe” y de Priscilla en especial, han sido a base de sacrificio; con tu coraje y valentía de salir hacia adelante y poner en alto a nuestro país, gracias por tanto, gracias Reinas del Caribe”, dijo la representante de Azua.

Asimismo, el senador Héctor Acosta (Monseñor Nouel), calificó como “antídoto sanador”, el esfuerzo de Priscilla y de las Reinas del Caribe, que han sido motivo de alegría para el país en momentos en que lo ha necesitado.

“Ustedes han inyectado el antídoto que ha sido sanación para nosotros, tu carrera es un ejemplo a seguir. Decir Reinas del Caribe, es decir dominicanidad.

Ustedes son símbolos, son mujeres de bien, la juventud que viene subiendo en estos momentos, debe seguir sus pasos y por eso, la gratificante idea que ha surgido en el día de hoy, de hacer por 32 provincias, “la ruta de Las Reina”, para que las jóvenes y las niñas vean en ustedes la grandeza, y se vean en su espejo”, expresó Héctor Acosta.

Durante el especial acto, Priscilla Rivera dijo sentirse orgullosa de representar al país a través de las “Reinas del Caribe. “He recorrido un camino muy largo. Me detengo a pensar todo lo que ha sucedido, para yo llegar a este punto y le doy gracias a Dios porque me permitió luchar y creer en mí, y encontrar personas que me ayudaron a recorrer ese camino para lograr lo que he logrado hasta ahora”.

Rivera expresó que con el reconocimiento del Senado servirá de referencia para todas las niñas que siguen su carrera, y las motivará a seguir sus mismos pasos de éxito. “Voy a ser todo lo que esté en mis manos, para ser mejor persona y mayor referencia de lo que he sido hasta ahora”, puntualizó.

Priscilla Rivera Brens, nació el 29 de diciembre de 1984, en la ciudad de Santo Domingo, inició su carrera en el voleibol en 1998 a la edad de doce años.

En el 2000, debutó con el equipo Los Prados en el Torneo Superior del Distrito Nacional, obteniendo el premio de Novata del año en esa temporada. Luego, empieza a formar parte de la selección Nacional de Voleibol, gracias al llamado del entrenador cubano Jorge Pérez Vento.

En el 2001, ganó la medalla de bronce en el campeonato de mayores de la Conferencia NORCECA.

En los Juegos Panamericanos del 2003, celebrados en la capital dominicana, ganó la medalla de oro con la selección nacional.

En el plano internacional y viendo acción en otras ligas del extranjero, como el caso del Club Cav Murcia de la Súper Liga Española, equipo con el cual trabajó durante cinco años, además fue la jugadora más valiosa en el 2010, entre otros logros dentro en la disciplina deportiva.

El acto de reconocimiento a Priscilla Altagracia Rivera Brens se llevó a cabo en el despacho del presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella (Santiago), y contó con la presencia de los senadores Santiago José Zorrilla (El Seibo), vice presidente del Senado, Milciades Franjul (Peravia), Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); Lenin Valdez ( Monte Plata), Ramón Pimentel (Monte Cristi), Lía Díaz Santana (Azua) y Héctor Acosta (Monseñor Nouel), así como el diputado Ignacio Aracena.

Prisicilla estuvo acompañada por su esposo, Emilio Morales y su ex compañera de la selección nacional de voleibol, Milagros Cabral.

Relacionado