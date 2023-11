Senado reconoce a Fernando Tatis por su trayectoria en el béisbol nacional y Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, encabezó este jueves el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento al exbeisbolista y actual dirigente de Las Estrellas Orientales, Fernando Tatis, por su trayectoria en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y de las Grandes Ligas (MLB).

El pergamino se otorgó tras el Pleno Senatorial aprobar a unanimidad la resolución que reconoce a Fernando Tatis por su trayectoria en el deporte nacional e internacional, presentada por el senador Franklin Peña, representante de la provincia San Pedro de Macorís.

El senador Peña agradeció a sus colegas senadores por aprobar a unanimidad la resolución, y tomando en cuenta el compromiso familiar y deportivo que distinguen a Fernando Tatis padre.

“Esta iniciativa es para mí un gran privilegio. Haber sometido el reconocimiento a una persona que por sus méritos merece este galardón a tal grado y que fue aprobado a unanimidad por todos los senadores de los diferentes partidos”, precisó el legislador por San Pedro de Macorís.

Resaltó que “Fernando Tatis no solo se destacó por su gran talento en el campo de juego, sino también por su sencillez, humildad y su dedicación a ayudar a los jóvenes de nuestro pueblo y del país; forjó a fuego y martillo a su vástago Fernando Tatis Jr. a quien crio a su imagen y semejanza y que acaba de ganar guante de oro como jardinero de los Padres de San Diego”, señaló.

El homenajeado agradeció a la Cámara Alta por otorgarle el reconocimiento, y expuso que su mayor legado será aportar al futuro del país formando jóvenes dedicados al deporte, y como él y sus hijos sean ejemplos de superación.

Consideró un alto honor que el Senado de la República le haya otorgado este reconocimiento “a un joven soñador que puso el corazón en cada jugada y que hoy entiende qué, a pesar de su propio esfuerzo, disciplina, responsabilidad y enfoque, fue la mano de Dios que estuvo conmigo en cada instante. Gracias a ustedes por este pergamino que me inspira, me compromete y me reta a seguir aportando a mi querida República Dominicana”, señaló el destacado deportista Fernando Tatis.

La resolución establece que Fernando Tatis nació el 27 de septiembre de 1973 en la provincia San Pedro de Macorís, un exbeisbolista profesional, entrenador y actual dirigente del equipo Estrellas Orientales, quien se destacó durante 20 años en el béisbol organizado; participó en once temporadas en las Grandes Ligas de Béisbol, militando con seis equipos, en los cuales totalizó 266 de promedio de bateo, 807 imparables, 113 cuadrangulares y 448 carreras impulsadas, en 949 partidos; además de ser el único jugador de la historia que, ante un mismo lanzador y en una misma entrada, impulsó ocho carreras con dos cuadrangulares con las bases llenas.

Además del presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, en la actividad participaron los senadores, Franklin Peña, Antonio Marte, José Antonio Castillo, Franklin Rodríguez y Arys Yván Lorenzo.

Fernando Tatis estuvo acompañado de su esposa señora María Medina de Tatis, sus hijos, María Fernanda, Daniel, Eliyah y Fernando Jr. Tatis Medina. Acompañaron al reconocido el empresario José Mallén padre y su hijo José Manuel Mallén, presidente y gerente general, ambos ejecutivos de Las Estrellas Orientales.