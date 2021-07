Senado otorga reconocimiento póstumo al piloto automovilístico Adriano Abreu

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, encabezó este jueves un acto de reconocimiento póstumo al piloto automovilístico Adriano Abreu, por su destacada trayectoria en esa disciplina deportiva.

Abreu cosechó una extensa carrera llena de éxitos, colocando siempre en alto la bandera tricolor alrededor del mundo.

Al ofrecer su discurso, Estrella destacó las cualidades del extinto piloto automovilístico, al señalar que además de ser una persona de gran corazón, Adriano Abreu siempre se preocupó por transmitir a los demás los conocimientos que adquirió en más tres décadas de ejercicio profesional.

“Tenía un gran corazón. Eso era Adriano, un hombre que no tenía miedo en la pista para correr y que no conocía el temor; fue una persona desprendida que no se guardaba el conocimiento que había obtenido; más bien enseñó a otros”, señaló el presidente del Senado.

Indicó que una de las tareas del Senado de la República es destacar a los dominicanos que, además de representar los valores y las buenas costumbres, hayan hecho sus aportes para construir un mejor país.

“Esa es una de las misiones del Senado, destacar a quienes lo han hecho bien; que son la mayoría del pueblo dominicano, y que eso sirva de ejemplo a la sociedad, a sus familiares y las futuras generaciones”, precisó.

El pergamino fue recibido por los familiares de Abreu y las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de su hijo Adriano Abreu Sued. “Agradezco, en nombre de nuestra familia, este reconocimiento que hoy hacen a nuestro padre y guía, Adriano Abreu; me siento muy emocionado por esta entrega que le hacen a un referente del automovilismo nacional e internacional. Gracias de corazón”, sostuvo.

En el considerando primero de la resolución se establece que “Adriano Abreu nació en la provincia Santiago el 1 de junio de 1948 y falleció el 27 de agosto del año 2020, conocido como El Oso en el mundo automovilístico, por su gran temeridad a la hora conducir. Fue un destacado piloto que ganó en las principales categorías del automovilismo dominicano y venció a los pilotos más destacados de su época, reconocido en múltiples ocasiones como Piloto del Año, tanto por la Federación de Automovilismo como por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y Santiago”.

Por la familia del fenecido piloto Adriano Abreu asistieron sus hijos Adriano Abreu Sued y Natalia Carolina Abreu Sued, además su nieta Amie Abreu; sus hermanos Yolanda y Carlos Abreu; y su cuñada Fanny Wehber.

Relacionado