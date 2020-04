Senado extiende por 17 días más el estado de emergencia; oficialismo pide apoyar Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entienden que la oposición debe asumir su responsabilidad de apoyar al Gobierno en su lucha contra el coronavirus, aduciendo que no es tiempo de política, sino de salvar vidas y ayudar a la gente.

En la sesión de este miércoles, los legisladores oficialista sostuvieron que hay que “dejar la politiquería” para trabajar unificados, ya que el Ministerio de Salud Pública y demás autoridades están respondiendo a la crisis sanitaria.

“No hay peor receta que la politización de este proceso, en cambio, la mejor receta es el intento de unificar a los diversos sectores para defender a la gente. Hacemos un llamado a todos los sectores para que no envenenemos a nuestra gente, sabiendo que hay que vencer al COVID-19, respaldando las acciones de las autoridades de Salud”, clamó el senador por Santiago, “Vencemos juntos no separados”, reitero Julio César Valentín

Llamó a respaldar la decisión de los diputados de solo aprobar 17 días. “Lo único que nos debe importar a toda la sociedad es la Gente, la población; y para protegerla hay que conjugar un conjunto de esfuerzos y aptitudes que conduzcan a vencer a COVID”, dijo.

Mientras que el senador de la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, expresó que hay que cuidarse más de lo recomendado, ya que hay más de seis mil contagiados de coronavirus en el país.

Manifestó que “la misión es cómo volvemos a la normalidad, y para ello debemos dejar el revanchismo, la confrontación,. La oposición tiene que sumarse al Gobierno para que todos en un plazo corte tengamos soluciones al COVID-19″.

Recordó que solo en la provincia Santo Domingo el martes de esta semana se registraron 56 casos nuevos.

En tanto que el senador de Peravia, Wilton Guerrero, expresó que “esto no es un invento del Gobierno, son los organismos internacionales de la Salud que indican los protocolos y da pena que no se hayan aprobado los 25 días que se requería y evitar cosas, vagabunderías como la de Puerto Plata”.

“Da pena que la oposición no entiende que uno está representando al pueblo, esto no ha terminado y lo peor no ha pasado. Para defender al pueblo tenemos que facilitarle al Poder Ejecutivo la forma de aplicar medidas, no está bien la desarticulación que hay”, consideró Vargas.

“Veo con pena cuando se habla de la oposición”, dijo por su lado José Santiago Zorrilla a los senadores oficialistas.

En cambio, el vocero en el Senado del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó que ahoramismo “lo que prima es quitarnos el traje de político y saber que no solo el Gobierno tiene capacidad para enfrentar el COVID-19, sino los demás sectores”.

Anuncios

Relacionado