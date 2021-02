Senado estatal de Rhode Island reconoce al cónsul Eligio Jáquez por “trayectoria y honestidad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El senado estatal de Rhode Island reconoció al cónsul general en Nueva York, Eligio Jáquez en mérito a su trayectoria de servicios públicos y honestidad en el desempeño de las funciones que ha ocupado a lo largo de su carrera política y profesional.

La resolución para el reconocimiento fue sometida por la senadora estatal dominicana demócrata Ana B. Quezada, representante del distrito 2 y nativa de la provincia de La Vega, quien al entregar el pergamino a Jáquez resaltó las posiciones que el cónsul había ocupado en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ahora, como representante diplomático consular en la gestión del PRM, de cuyo partido es vicepresidente nacional.

La legisladora recordó que desde muy joven, Jáquez ha ocupado importantes posiciones en el estado dominicano, entre ellas, la dirección general de la Reforma Agraria, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), diputado al Congreso Nacional y Secretario de Estado de Agricultura durante el Gobierno del ex presidente Hipólito Mejía.

“Es una persona honesta, de gran vocación de servicio y un trabajador incansable a favor de los dominicanos y dominicanas tanto de allá como de los que están en los Estados Unidos”, dijo la senadora acerca del cónsul Jáquez.

Al agradecer el reconocimiento que a lo mejor no se merece, dijo que lo recibía en nombre de su familia y esposa, María Polanco, quien lo acompañó en el evento, con todo el regocijo, “lo que me compromete a trabajar más por mis connacionales en New York y cualquier lugar de los Estados Unidos donde se requiera mi participación”.

El cónsul viajó a Rhode Island acompañado de una comisión integrada por su esposa, Amintore Pérez y el licenciado Erasmo Chalas Tejeda, director de prensa y comunicaciones de la sede consular.

En el acto que se realizó en los salones del senado estatal de Rhode Island, estuvieron presentes, además de la senadora Quezada, el cónsul general en Boston, Ramón Cruz Ventura, Parmenio Pacheco, presidente del PRM en Providence, José Domínguez, presidente de la organización cultural Nueva Generación Duartiana, el locutor Johnny Valdez, Enrique Crespo, y la señorita Liset Montez, quien fungió como maestra de ceremonia del evento.

La información fue enviada por la Oficina de Prensa y Comunicaciones del consulado general en Nueva York, que dirige el periodista Erasmo Chalas Tejeda.