Senado envía a Comisión resolución que pide rendir informes sobre irregularidades en gestión de Medina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Senado envió este miércoles a Comisión con plazo de 15 días, una resolución que otorga dos meses a los nuevos funcionarios de ministerios y direcciones, para rendir a ese órgano legislativo informes de hallazgos o irregularidades cometidas por la gestión anterior y sean posibles de consecuencias penales.

Ante la propuesta, el senador por La Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, dijo no teme ser auditado como exministro pero entiende el Senado, debe ejercer su función de fiscalizador y enviar a la Justicia a quienes se demuestre cometieron actos de corrupción.

La iniciativa de Antonio Taveras Guzmán, representante por la provincia Santo Domingo y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicita a todos los titulares de los ministerios del Gobierno presentar a la cámara alta un informe detallado de la situación administrativa encontrada en sus respectivas instituciones.

Al motivar su resolución recordó que “el pueblo dio demostración de que quiere cambio, un país organizado en base a leyes y reglas; demostrado y gritado que ya no es posible el borrón y cuenta nueva. El pasado gobierno fue catalogado por organismos internacionales como uno de los más corruptos que han pasado por el país, es por ello que estamos comprometido con la transparencia”.

“Todo aquel que haya cometido corrupción debe pagarlo en Justicia, señalando que el Sistema de Partidos Políticos ha convertido la corrupción en una cultura que no nos dejara avanzar”, advirtió.

Denunció que el pasado gobierno “coapto todas las instituciones, este Senado tiene que jugar su papel de fiscalización y control, la misión histórica de construir un país decente, donde ningún funcionario o ciudadano este por encima de la Ley.

De su lado, Iván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que el partido morado no se opone, pero dejo claro que también se debe investigar a los funcionarios que por 16 años trabajaron en gobiernos PLD, sino, además, a los grandes suplidores que son los que se llevan las grandes tajadas, los transnaccionales.

“Hemos perdido cuadro del partido por las luchas de intereses, nosotros queremos dejar claro que nos opones a que se rinda informe pormenorizado de todos los funcionarios , pero que se incluyan a los suplidores”, sostuvo.

El senador Bautista Rojas Gómez indicó que “nosotros los del bloque Fuerza del Pueblo respaldamos la Resolución que como dice su autor va dirigida a fortalecer las instituciones nacionales y ciertamente, si queremos que se fortalezcan que hagan uso de la Constitución; y nosotros como la voz de la Democracia, los legisladores debemos actuar lo más posible apegado a ella”. Agregó que, en consecuencia, que vaya a comisión con el plazo que sea necesario para que elabore el real espíritu a esa resolución.

Considera Rojas Gómez que “no debemos precipitar las cosas si queremos institucionalizar el país, reiterando que La Fuerza del Pueblo respalda dicha iniciativa de ley”. Opinó que “ojalá que no le he visto se investigue a todo el mundo. Lo que no he visto, de migraciones de ese viejo partido, por razones económicas, probablemente que haya habido vínculos por parte del sistema judicial”.

“Esta es la ventaja de este escenario. Yo fui ministro por varios años con auditorias debidamente recibidas, no tengo ningún temor. Ahora aquí hay dar un ejemplo, justicia, aquí las instituciones tienen que funcionar y este Senado de la República, nuestra mayor labor tendrá que ser la labor de fiscalización”, manifestó.