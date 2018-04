Senado aprueba Ley de Partidos con las primarias abiertas y simultáneas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el retiro de los senadores de la corriente del expresidente Leonel Fernández y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Senado aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley de Partido Políticos, agrupaciones y movimientos políticos, que dispone primarias abiertas, aumenta la cuota de las candidaturas de la mujer de un 33 a un 40 por ciento y otorga un 10 % a la juventud.

“Lamento el retiro negativo de los senadores, nunca, nunca en 36 años de trabajo institucional una parte del PLD se había retirado”, al tiempo de reiterar su lamento al disentir del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández”, dijo Arístides Victoria Yeb.

Destacó que “hay que avanzar y fijar posiciones”.

El legislador por la provincia María Trinidad Sánchez, al rendir el informe favorable de la Comisión Especial, resaltó que la presente iniciativa viene a regular los partidos, situación que la reclama la sociedad dominicana.

La iniciativa fue aprobada por los 24 senadores presentes en el hemiciclo.

Durante el conocimiento de la pieza, el vocero del bloque del PLD, Rubén Darío Cruz, solicitó al pleno que se incluyera en la orden del día para su conocimiento y pidió que la lectura se aplazara para la segunda lectura.

El senador por Espaillat y miembro de la Comisión, José Rafael Vargas, rindió un informe disidente, en la que pidió el rechazo de la opinión de la Comisión Especial y se procediera a su archivo, “para iniciar un proceso de concertación política que permita la aprobación de esta esperada ley, sin causar más traumas a la sociedad”.

Los senadores que abandonaron el hemiciclo fueron los peledeístas Dionis Sánchez, Félix Bautista, José Rafael Vargas, Manuel Güichardo, Amarilis Santana, Prim Pujals, así como José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, del PRM.

Las primarias abiertas fueron defendidas por Adriano Sánchez Roa, Amable Aristy Castro, Pedro Alegría, Sonia Mateo, José Hazim Frappier, Charles Mariotti, y Heinz Vieluf Cabrera, que coincidieron en que “esas jornadas son un mecanismo democrático, que permitirá que los candidatos sean escogidos por toda la sociedad, y que no afecta la democracia de los partidos”.

El senador Manuel Güichardo dijo que las primarias abiertas limitan la renovación de los líderes ya desgastados en los partidos.

“Permitirá que el bajo mundo llegue al Congreso, y que los empresarios, los funcionarios corruptos de los Gobierno, a través de las primarias, promuevan y lleguen al Congreso”, denunció.

Deploró que la ley de partidos sólo se haya preparado para beneficiar a los que tienen millones. “Hoy se está enterrando el sistema de partidos políticos si aprobamos este proyecto que vendrá a sepultar el deseo de hombres serios y honesto que desean participar en la política”, advirtió.

En tanto, el senador por Samaná, Prim Pujals, expuso que las primarias abiertas llevarán a las organizaciones a que esos procesos se convertirán en un mercado público.

Advirtió que el tema de las primarias abiertas irá al Tribunal Constitucional, “pero qué diría hoy el profesor Juan Bosch, a quien no tuve la honra de conocer, si viera votar a personas que no son alientes ni parientes del PLD”.

De su lado, Santiago Zorrilla, vocero del bloque del PRM, explicó que “esa ley de partidos desvincula las organizaciones políticas”.

Afirmó que las primarias abiertas violan los artículos 6 y 216 de la Constitución.

Mientras que Victoria Yeb, presidente de la Comisión Especial, anotó que todos los alegatos en contra de las primarias abiertas, no se aplica al artículo 277 de la Constitución.

“No se le puede impedir al Congreso Nacional legislar sobre materias que la Constitución no le pone impedimento. No es cierto que el Congreso Nacional no pueda legislar sobre esta materia y menos con esta iniciativa de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos”, indicó Victoria Yeb.

“Al margen de la discusión, es un buen proyecto de ley, que el país reclama y la clase política lo necesita; las primarias abiertas garantizarán a los precandidatos a cargos electivos, que no pierdan su tiempo en una campaña electoral si no cuenta con el apoyo del pueblo. Serán el cedazo para que los partidos escojan sus mejores hombres y mujeres en las elecciones nacionales, provinciales y municipales”, puntualizó.

A su vez, José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata, señaló que los que impulsan las primarias abiertas decidieron escucharse así mismo, y la aprobaron sin escuchar a los demás partidos, la sociedad civil, al empresariado, y desoyeron hasta la JCE que es quien organizará las primarias.

“Quieren influenciar la idea de que éste es el sistema más democrático, cuando las primarias abiertas incentivan más el clientelismo político, e invita a los que no han decidido a participar a los partidos, a institucionalizar las mañas existente ya en el país”, dijo.

“Queremos un sistema político sin mañas. El pueblo dominicano que no está aquí, está cansados de diatribas y que nos peleemos unos a otros, y debemos aprobar una ley de partidos que nos regule, pero que no se nos imponga cosas violatoria a la Constitución”, declaró.

La iniciativa de Partidos Políticos establece que la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos y agrupaciones políticas, será de un 80 % distribuidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y 20 % en partes iguales entre todos los partidos, incluyendo los de recién reconocimiento.

También se contempla que los candidatos presidenciales tendrán un tope de gasto de un peso por cada elector; los legisladores un 75 % por cada votante, y los aspirantes a alcaldes y regidores un 50 % por cada elector.

Dionis Sánchez dijo que escuchó posiciones en el hemiciclo y pensaba que estaba en el comité central del PLD.

Deploró que muchos que escribieran libros en contra de las primarias abiertas, “este miércoles se hayan expresado en contra”.

