Senado aprueba colocación bonos soberanos por más de 344 mil millones de pesos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Senado de la República aprobó este pasado miércoles la iniciativa de ley que le da facultad al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda efectuar la emisión y colocación de valores de deuda pública por un monto máximo de RD$344,980,212,118.00 millones de pesos.

Del total de 25 senadores que estuvieron presentes en la sesión la pieza legislativa contó el voto positivo de 17 de ellos, mientras 8 votaron en contra.

Lo que busca el Gobierno con esta iniciativa es completar el financiamiento que se requiere para el ejercicio presupuestario del próximo año.

Con la aprobación de esta pieza legislativa se autoriza al presidente de la República disponer de la emisión y colocación de una parte o de la totalidad de los referidos valores de deuda pública en los mercados internacionales o en el mercado doméstico de capitales, en pesos dominicanos, o según la moneda de la emisión y colocación que resulte más conveniente al país, esto dependiendo de las condiciones financieras del mercado.

Con este proyecto también se le otorgará al Gobierno realizar operaciones de manejo administración o gestión de pasivos durante todo el año 2024, por hasta el 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan a bien reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero, a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

La iniciativa legislativa que fue sometida por el ejecutivo el pasado 12 de diciembre y que está contemplada en el Presupuesto General del Estado del año 2024.

Aprueban 100 millones de dólares para Supérate

Los senadores también ratificaron un préstamo por 100 millones de dólares para el Programa Supérate.

El crédito fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyos recursos serán utilizados en el financiamiento del Proyecto de Apoyo a la Implementación de las Estrategias del Programa Supérate y el Fortalecimiento del Sistema de Protección Social.

La entidad que se encargará de la ejecución de estos fondos será el Programa Supérate.

El proyecto de este nuevo convenio fue sometido ante el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, que indicó que esos fondos serán invertidos en personas que vivan en extrema pobreza y en cualquier caso de emergencia.