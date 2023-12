Semifinal del Torneo Navideño Academia Luisito Mercedes inicia este miércoles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Arranca este miércoles 27 de diciembre con 28 equipos la serie semifinal al mejor de 3/2 del tradicional Torneo Navideño de Béisbol No. 34, de la Academia Deportiva Luisito Mercedes.

Entre la alegría de niños, jóvenes de 7 a 18 años y equipos profesionales, concluyó con gran éxito en los diferentes estadios de la capital y la provincia la serie regular del evento, organizado por la Academia Deportiva Luisito Mercedes.

Equipos de los 120 equipos participantes y 2,900 atletas, se enfrentarán en la justa que tiene una especial dedicatoria a Joel Santos, ministro de la Presidencia en la categoría infantil de 7 a 17 años y al Eduardo Sanz Lovaton, director de Aduanas, en la categoría abierta y profesional.

Antes de los partidos de los atletas en las diferentes categorías, habrá una breve ceremonia a las 9:30 a.m. en el play No. 2 del COJPD, donde el comité organizador presidido por Rafael Santos, quien estará presente y la Academia Deportiva Luisito Mercedes.

Los equipos que se chocaran este miércoles en la diferentes categorías son: en 7-8: Miranda, Brother´s, Palavé y Orlando Martínez; en 9-10: Carmona, Palavé, Brother´s y los Jardines del Norte; en 11-12: Esmeraldo Pérez, Brother´s, Robert Díaz y Academia Deportiva Luisito Mercedes; en 13-14: Liga Comunitaria de los Jardines del Norte, Suero, Papiro All Stars y Carmona; en 15-16: Papiro All Stars, Suarez, Brother´s y Rivas y Ventura Academy; en 17-18: Morban, Papiro All Stars, Team Javilla y Robert Díaz y en los profesionales: Amaury Nina, Papiro All Stars, Dream Big y Guachi.

Este evento cuenta con los patrocinadores Infotep, Ministerio de la Presidencia, Superintendencia de Electricidad, Dirección General de Aduanas, Inefi y Fedobe.