Semana Santa: un tiempo especial para reflexionar, pero también para otras cositas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Semana Santa es un asueto clásico que hunde sus raíces en una larga tradición judeo-cristiana. Es un período para reflexionar y dedicarse al recogimiento, pensar en lo que se ha hecho y en lo que se quiere hacer.

Un hecho estremecedor dio origen a esta conmemoración: la pasión, agonía y muerte de Jesucristo. De hecho, la Semana Santa es para recordar o conmemorar ese episodio histórico.

Sin embargo, ¿Cómo llegó a América Latina esa tradición de origen judío? ¿Cómo se enraizó en esta región? ¿Por qué tiene tanta fuerza en este lado del mundo?

La explicación es histórica. Tras la crucifixión de Jesús, que coincidió con la Pascua judía, sus pocos seguidores fueron creciendo y llevaron la nueva fe por los confines del Imperio romano, dueño y señor del mundo entonces conocido.

Esos judeo-cristianos eran perseguidos por las autoridades imperiales, y tenían que vivir enterrados en catacumbas. Para ellos Jesús era el cordero sacrificado por los pecados de la humanidad. Así, la Pascua judía se identificó con la inmolación del Calvario, y se ha perpetuado en el tiempo.

En el siglo IV, el emperador Constantino forjó una alianza abigarrada: el Águila imperial de Roma con la Cruz redentora del cristianismo. Eran dos símbolos poderosos: el Gobierno del cielo y el terrenal, unidos para conquistar, cristianizar y redimir pueblos, a sangre y fuego.

Constantino tuvo una visión relampagueante: se le apareció la Cruz y lo animó a una batalla decisiva. Triunfó en el teatro de guerra y se lo agradeció al Dios de los cristianos.

Dios estaba con él, pues le había dado la victoria sobre su terrible enemigo. Por eso oficializó a la Iglesia cristiana y le dio categoría de Estado. Claro, él era dueño y señor de la nueva fe: solo usó a la Iglesia para mantener su soberanía imperial. Para él, la fe cristiana era un instrumento de opresión y señorío.

La Cruz en América

El cristianismo se ensanchó y alcanzó otros pueblos, llegando a España y arropando gran parte de Europa. Fue un milagro que los reyes católicos, Isabel y Fernando, unificaran a España. Forjaron la unidad nacional. Crearon un Estado-nación sólido. Uno de sus cimientos era el cristianismo, que le insuflaba ánimos y empuje para avanzar y oponerse a otras creencias.

Así, el gran almirante Cristóbal Colón, financiado y alentado por la corona española, llegó a América y plantó la Cruz redentora. Se sembró el evangelio para liberar, civilizar y catequizar a los rudos indígenas. Los conquistadores y aventureros españoles llegaron con las tradiciones católicas.

En Santo Domingo se ofició la primera misa del Nuevo Mundo, a cargo del padre Bernardo Boil; se instalaron los primeros conventos y se construyó la primera Catedral. Todas estas obras tenían la bendición papal. De hecho, la Universidad Primada de América (actual UASD) fue elevada a academia mediante la Bula In Apostolatus Culmine, despachada por el papa Paulo III en 1538.

En esos seminarios y conventos fueron catequizados y cristianizados muchos indígenas. El cacique Enriquillo pasó por uno de ellos; hasta cambió su nombre original por otro castellano. Lo rebautizaron y lo castellanizaron.

De Santo Domingo partieron los demás exploradores y conquistadores de América. El continente se abría como un gran telón de selva y tierra feroz. Los ojos de los españoles quedaban deslumbrados por semejante visión geográfica.

La isla fue un trampolín de conquistas: Diego Velásquez hacia Cuba, Juan Ponce de León hacia Puerto Rico, Hernán Cortés hacia México. Colón escribió un espléndido Diario de navegación y cartas enviadas a sus mecenas españoles.

Él mismo quedó maravillado por haber llegado a “la tierra más hermosa que ojos jamás hayan visto”. Le llamó la Española por su parecido con la Madre Patria. Era como una España chiquita, virgen y salvaje.

Los escritos de Colón fueron el nacimiento de la literatura dominicana -y americana-, según Joaquín Balaguer (“Colón, precursor literario”).

Las llamas de la tradición

El culto cristiano se expandió por la isla. La Semana Santa echó raíces y aún permanece para ser conmemorada cada año, casi siempre en abril. Se realizan misas, ritos, procesiones y peregrinajes. Las parroquias se abren de par en par para recibir a los feligreses, que muestran con orgullo su fe y claman al cielo con verdadera devoción.

Día por día

Es especial cada día del asueto. Jesús deja huellas en su última semana. El Domingo de Ramos, entra a Jerusalén montado en un pollino; ramas de olivo se tienden a sus pies.

Lunes, martes y miércoles, sigue predicando y regando sabiduría. El jueves reúne a sus discípulos, ofrece la Santa Cena. Presintiendo la agonía que se acerca, pasa la noche orando y lo prenden. Judas le da el beso traidor. El viernes, lo procesan, lo martirizan y lo crucifican. El sábado, día de reposo. El domingo de resurrección, la tumba está vacía: se ha levantado el gran Salvador.

El viernes santo es el día más solemne: los devotos no comen carne, no van a balnearios, se mantienen callados y no copulan. Según la tradición, un día como ese fue Jesús crucificado, solo para revivir en la mañanita del domingo.

La fuerza de la tradición

Desde el nacimiento de la República Dominicana, en 1844, la Iglesia Católica ha jugado un papel preponderante, participando en los procesos históricos más relevantes de la nación. Por ello, sus tradiciones y costumbres alcanzan categoría de Estado. Por ejemplo, los presidentes reciben la bendición en los tradicionales tedeums que se celebran.

El asueto tiene otros caminos: las alegres sendas de la bebentina, el desenfreno y la carnalidad. Hay un triple fiestón de ron, cerveza y bachata.

Ese período es aprovechado para actividades profanas y nada sagradas. Así, no todo es católico ni cristiano: A mucha gente le da un pito y se expanden, satisfaciendo con total plenitud sus apetitos más carnales.

Cada año, lo mismo

La Semana Santa deja un balance trágico de muertes, sangre y heridos. Cada año es igual. Los accidentes se cuentan por mucho. Los hospitales reciben montones de emergencias.

Pero el mundo continúa, y lo hace para seguir esperando cada año la clásica y tradicional Semana Santa, un tiempo para reflexionar y recogerse, pero también para andar y hacer otras cositas.

