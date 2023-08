Semáforos locos, sistemas y bases de datos

Para nadie es un secreto que en múltiples ocasiones se ha denunciado la aparición misteriosa de una cantidad de multas a miles de conductores en la República Dominicana.

Estas denuncias se hicieron públicas cada vez y la gente acudía a las oficinas del Intrant para intentar que esas multas jamás dictadas por un agente desaparecieran.

Cuando existen multas automáticamente se afecta el récord no solo del conductor, sobre todo ahora que se quiere aplicar en la “selva vial” el sistema de puntos. Sino que también le afecta como ciudadano pues también le aparece en el sistema de no antecedentes penales y por ende en el buró de crédito.

Se sabe que tenemos un caos en el tránsito terrestre, pero al parecer nos encantan varias cosas: buscar la fiebre en la sábana, traer novedades que funcionan bien en países organizados y lo más importante y mas motivador, hacer dinero.

Cada vez que una persona recibe una multa implica que debe pagar una suma de dinero por ella.

No nos imaginamos cómo reaccionarían los semáforos mega inteligentes que se anuncian se estarán colocando en el gran santo domingo y en otras localidades, cuando se enfrenten a los mega tapones en las intersecciones de avenidas importantes del país.

Estos semáforos detectan las infracciones de tránsito y ponen multas y de forma automática en dos posibles alternativas: al leer las placas o al tomar la foto de la cara del conductor, o ambas cosas a la vez. Serian dos fotos, una de frente (al conductor) y la otra por detrás del vehículo (a la placa) cuando el vehículo pasa.

Al leer las placas del vehículo enviaría la multa a la base de datos donde aparece. Entonces la multa sería aplicada al dueño del vehículo, aunque el vehículo pudiera estar siendo manejado por cualquier otro conductor y estaríamos castigando a personas hipotéticas en un porcentaje de los casos. Una persona puede ser propietaria de vehículos y no tener licencia de conducir. Aquí se va no se a donde el sistema de puntos.

La otra opción es que estos semáforos tomen una foto del conductor cuando el vehículo pasa por un semáforo no respetándolo, y esto entonces llevaría por reconocimiento facial, la multa al conductor.

El castigo podría ser doble, al vehículo para no emitirle la próxima placa si no se paga la multa y al conductor que debería pagarla, además de afectarle su record personal en varias vías. Sistema de licencias, antecedentes penales y buro de crédito. Si la gente usa mascarilla no se que se hará con la foto del conductor.

En cualquiera de las dos vertientes: foto a la placa o foto al conductor, tenemos el inconveniente de que la ciudadanía acepte como bueno y valida la multa puesta, pues no tendría porque confiar ciegamente en esta iniciativa.

Vivimos en un caos en el transito, imagínese usted, que haría un semáforo en un tapón como los que a diario se generan en algunas intercepciones de la capital y de otras ciudades donde circulan gran cantidad de vehículos?. El semáforo le podría una multa solo a los primeros vehículos?, se cansaría de tirar fotos?. ¿Iría tomando fotos si los carros avanzan y se mantiene el tapón en la intersección?.

El semáforo no resuelve ni resolverá el tema de los taponamientos, estemos claros. Por lo que esta inversión podría no tener los efectos esperados y podría ser otro de las que deja beneficios a suplidores preferidos. ¡Alguien se hará rico con esto, cójanle la placa!.

¿Se des actualizarían los semáforos en el caso de apagones?. ¿Se tendrían que reiniciar?. ¿Se sobre calentarían en un taponcito bien de los que tenemos muchas veces durante el día?.

Pero lo peor de todo sería que así como advertimos ocurriría y ya ocurrió con los paso rápidos de los peajes, pues ya se han denunciado fraudes, que no solo la gente paga por adelantado algo que puede no consumir por un tiempo, sino que ahora se adjudican consumos del paso rápido que la gente dice que no ha consumido, aplicado a distintos peajes donde se ha “innovado” con esta exquisita forma de cobrar más dinero.

Entonces el paso rápido, esa imposición para mi improcedente, tal cual lo denuncie con tiempo, abusa del ciudadano, abusa del conductor y enriquece con seguridad a alguien. Este prepago de peajes esta tal cual lo advertimos, se parece a las tarjetas pre pago de celulares, que si no lo consumes en un mes, lo pierdes.

Pero el genio del mal asignó el 80% de los carriles para paso rápido, creando tapones en el 20% de pago unitario, para obligar al pre gago y ahora vemos lo que se denuncia, un maco saltarín familia de robocop, digita misteriosamente en el sistema y de repente pasaste una sola vez y consumiste todo el paso rápido. Si esto es verdad esto sería ROBO, sería una estafa del genio saltarín privilegiado por el gobierno.

Así mismo este sistema de semáforos mega inteligentes, se convertirían en parte de nuevos abusos y estafas no sé si también del mismo genio saltarín o de quien, pues existirán multas que la gente no reconocerá ni aceptara como tales. Como se nota, sigue el reparto del botín de guerra.

Parece que la idea en el fondo es cobrar más multas y tal vez evitar que el agente de Digesett, no tome decisiones incorrectas o no descuide el transito, mientras el semáforo hace un trabajo de forma inteligente (ojalá que no delincuente) y automática.

Si viviéramos en una sociedad donde la ética, la moral, el respeto al ciudadano, sean los paradigmas fundamentales, con certeza estos semáforos harían su trabajo y la gente confiaría y no protestaría.

Pero viviendo en una cultura del engaño cotidiano, de la mentira como norma, de la estafa, de la burla al interés colectivo, del robo descarado, seguramente estos semáforos se utilizaran para quitar más dinero a la familia dominicana.

La penúltima vez que fui a sacar la placa del vehículo me encontré con la sorpresa de que tuve que pagar el doble del costo de la placa.

Siempre voy a la sucursal de un banco a pagar y buscar el marbete. Cuando pregunté, el sistema decía solamente que la diferencia era por el concepto de otros cargos. Aunque en ningún momento durante el año que había transcurrido había tenido una parada por algún agente de Digesett por alguna infracción de tránsito.

¿A cuántas personas les habrá pasado lo mismo en esa oportunidad?. ¿A manos de quien fue a parar ese dinero?. No tengo idea, yo sencillamente pagué y no investigue más.

Al año siguiente cuando fui a renovar el marbete de la placa, volví al mismo banco, a la misma sucursal y pague el valor que debí pagar siempre sin inconvenientes. Parece que era un tema sistémico, pero ¿Cuánto dinero se recibió por aquella vía incorrecta y automatizada y a quien benefició?. ¡Que la contraloría haga su trabajo o la cámara de cuentas si existe!.

¿Pero porque relaciono el tema de las placas con el tema de las multas?. Entiendo que cuando tienes alguna multa, si no la has pagado, entonces podría aparecer el importe junto al valor del pago de la renovación del marbete de la placa. Y si no pagas, el sistema no autoriza el pago de la placa, una forma de control lógico para obligar al pago de la multa. Para cobrar nuestros sistemas son excelentes, de hecho Marca País.

Pero ¿si la multa es incorrecta, inapropiada, si la multa es un abuso de un semáforo loco o una automatización dislocada?. ¿Qué harías?.

Si esto ocurre en febrero, no hay problemas, hasta noviembre o diciembre no vas a renovar la placa. Pero ¿si te ocurre en noviembre?. ¿Iras al tribunal de transito a coger una pela de días, con miles de gente o pagarás la multa y sales de esa joroba?. La gente por la burla del sistema existente prefiere pagar la multa y salir de eso aunque se cometan miles de injusticias diarias.

Por otro lado creo que deberíamos desvincular el pago de la multa con el derecho a circular que tiene un vehículo cuando paga su placa. Es que quien circula es el vehículo y quien lo conduce puede ser uno en un momento y otro en otro momento. Y quien merece una nota en el sistema de puntos, es el conductor quien podría hasta perder la licencia, pero no el vehículo.

Es lo mismo cuando se roban un vehículo y desaparece por varios meses hasta que es encontrado abandonado. Y luego persiguen al propietario porque en ese vehículo se llevaron a cabo varios atracos. O cuando vendes tu vehículo y al pasar de los años viene una demanda porque quien lo compró nunca hizo la transferencia.

Nuestras leyes y el sistema de justicia deberían estar más apegados a la búsqueda de la verdad y no a la “solución” rápida de casos para quitarse los temas de arriba. Demasiados abusos se han cometido porque el sistema es más importante que la verdad.

En una casa podría haber un solo vehículo y varias personas con licencia. Entonces castigamos el vehículo y los demás de la familia están inhibidos de utilizar el mismo, cuando la infracción la cometió solo uno de ellos.

¿Estamos considerando cuantas familias podrían perjudicarse si no pueden transportarse por lo mismo?. Es decir por confundir el fin con los medios y castigar al vehículo cuando debería ser castigado el conductor.

Yo creo que a veces queremos mostrar avances en temas que necesariamente van interconectados y sin darnos cuenta podríamos crear más problemas del que tenemos.

Por ejemplo, recientemente se denuncio el tema del borrado de fichas, en principio 8 mil, ahora se habla de más de 15 mil fichas y de una red que operaba dentro de la misma procuraduría en combinación con otras entidades.

Se habla también del sistema de reconocimiento que comenzó a utilizar la policía nacional cuando detiene alguna persona.

Pero no olvidamos que al inicio de gestión, se denunció que habían desaparecido los servidores de la procuraduría general de la república y esto fue asociado al caso que se sigue contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Al menos se asoció con su salida.

Esta desaparición de servidores se informó que distorsionó la base de datos y afectó a miles de personas al procurar sus papeles de buena conducta en el país.

Desconocemos si esto fue restaurado correctamente y si se dispone de una base de datos correcta, y que con la corrección del borrado de fichas solo se afecte a los cimarrones.

Como vemos tenemos varias bases de datos y sub sistemas que deberían estar unificados y actualizados. Sumar otra base de datos con el tema de los semáforos, sin que lo demás este correcto y funcionando correctamente, complicará los procesos previos y castigará a gente inocente como ocurre en la actualidad.

Me parece que lo correcto sería que estas tres entidades y la misma junta central electoral, es decir, la procuraduría, la policía nacional y Digesett, aúnen esfuerzos para tener un sistema único con accesos privilegiados y controlados para los fines individuales, pero que permitan la lectura de la situación del ciudadano en un momento determinado.

A veces por querer convertir en civilización la selva, nos vamos por las ramas y establecemos normas y leyes que parten del castigo y no del premio a la buena conducta. Queremos una mejor sociedad, entonces no basta con educar, sino también con dar el ejemplo.

¿Tienen el derecho de hacer lo que le da la gana en el transito los funcionarios de un gobierno incluyendo con esto al presidente de la república y su avanzada?. ¿No deberían dar el ejemplo como se ve en otros países civilizados?.

Aquí vemos tutumpotes de la selva uniformada y civil que por tener un rango o un cargo, entienden que pueden burlarse de las leyes del tránsito y de la República. Porque al parecer, se siguen creyendo el cuento de que ellos son clase aparte y el resto de la población otra cosa.

Uno de los más grandes adelantos de la justicia dominicana y persecución del crimen puede verse en la actual gestión, donde altos funcionarios y militares de alto rango y hasta diputados y se espera que también senadores, se ven investigados por un ministerio publico que viene dando cátedras de coraje.

Si algo es definitivo, es que habrá un antes y un después de la gestión de Miriam Germán y su Gran Equipo de Gladiadores, como procuradora general de la República.

Aunque para que la gestión sea más efectiva, sería importante desvestir de inmunidad a los que la ostentan y por ello abusan de ese privilegio, haciendo y deshaciendo y violando toda clase de leyes. Pero esto es tema para otro momento.

Para concluir con el tema que hemos analizado Semáforos locos, sistemas y bases de datos, entiendo que se debe hacer un esfuerzo, para que esto de los semáforos inteligentes no se convierta en semáforos delincuentes y no llevemos una nueva pesadilla a la familia dominicana.

Y que los distintos sub sistemas que afectan al ciudadano sean integrados, actualizados y contengan información fidedigna, respetando la situación vigente de cada ciudadano y ayuden a tutelar el derecho que les asiste.

Por Julián Padilla

Relacionado