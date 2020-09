Selena Gómez protagoniza la nueva portada de la revista Allure

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La actriz, cantante, productora y ahora emprendedora en el sector de la belleza, Selena Gómez, protagoniza la nueva portada de la revista estadounidense Allure, para su edición “Lo Mejor de la Belleza 2020”, y dio todos los detalles sobre su nuevo proyecto, Rare Beauty.

Gómez discutió, entre otras cosas, los detalles del lanzamiento de su línea de cosméticos, que mantuvo en secreto durante los dos últimos años, “siempre había querido el nombre Rare. La palabra se ha convertido en la identidad de mi marca y de lo que quiero ser, que es mostrarle a la gente que siendo diversa y diferente, pase lo que pase, quería que se sintiera como si estuvieras incluido”, enfatizó la artista a la revista Allure.

Sobre su marca, la artista continuó añadiendo, que es “una marca que realmente acepta quién eres,es un lugar seguro para que las usuarias se sientan en confianza y seguras de sí mismas”, agregó que “hay mucha presión en todos lados para ser de cierta manera… siento que la palabra Rare (rara) elimina toda esa ‘perfección’. Es una palabra tan hermosa, especialmente cuando se aplica para referirse a una persona. Básicamente dice que eres auténtico y eres quien tienes que ser. Eres única”.

Los artículos de la marca de la cantante incluyen prebase, bases líquidas de maquillaje, iluminadores faciales, correctores, brochas, labiales y rubores, entre otros.

Sobre los productos de belleza, la intérprete de “Lose You To Love Me”, y señaló sus productos favoritos al referido medio. “La prebase iluminadora perfecciona tanto la piel que me siento obligada a saltarme la base, que he probado varias veces, y es la combinación más cercana que he tenido a la mezcla precisa de mi piel de amarillo oliva-marrón”, y agregó que “la crema labial mate Lip Souffle es un paraíso pigmentado. El delineador líquido no es molesto de usar, incluso para aquellos que normalmente odian el delineador líquido, y el rubor líquido parece un rubor real y permanece encendido todo el día”.

Como medida preventiva para augurar la reducción del COVID-19, la revista Allure le señalo a la artista que debía fungir como su propio estilista y maquillador para este sesión de fotos en particular. Por supuesto que, Gómez, se aventuró por poner a prueba su nueva línea de cosméticos, y expresó que “nunca había hecho eso antes. Estaba un poco estresada. Definitivamente estaba orgullosa de usar Rare Beauty. Espero haber hecho esto bien”.

Para culminar, la estrella para esta entrevista recordó sus éxitos, tales como su tercer álbum en solitario, titulado como su línea de belleza, Rare, que alcanzó el codiciado puesto número uno en los EE. UU., liderado por el éxito del sencillo, “Lose You to Love Me”, también es una de las primeras actrices latinas en presentar un programa de Disney Channel y fue la productora ejecutiva “13 Reasons Why”, serie de televisión que trató temas como el trauma adolescente, el suicidio, la violación y las injusticias de las leyes de inmigración de Estados Unidos.