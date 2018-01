Seleccionan a Funglode entre mejores centros de pensamiento en América Latina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) fue seleccionada, por cuarto año consecutivo, entre los mejores centros de pensamiento de América Latina, en el Global Go To Think Tank Index Report 2017, de la Universidad de Pensilvania.

En esta edición, Funglode alcanzó la posición 38 entre los centros de pensamiento más prestigiosos de América Latina, del grupo de 80 registrados en 2017 en el reporte. El primer lugar correspondió a la Fundación Getulio Vargas.

El documento fue dado a conocer este martes 30 de enero, en la sede de la Fundación.

Funglode fue seleccionada en cinco, de las 55 categorías analizadas en el estudio: en Política medioambiental, ocupa la posición 91; en Política exterior y asuntos internacionales, alcanza la casilla 110, mientras que en Uso de redes sociales logró el puesto 75.

Además, obtuvo el lugar 98 entre los centros de pensamiento del mundo a observar (think tanks to watch). El Instituto para Estudios de Política Internacional (ISPI), de Italia, ocupa el primer lugar en esta categoría, seguido de la Fundación Heritage, de Estados Unidos.

Este año se agregaron dos nuevas categorías al ranking: Seguridad del agua y Seguridad alimentaria. También, se valoró la utilidad de la información de la organización en el compromiso público, en la preparación y presentación de investigaciones, el uso de medios electrónicos, impresos y los nuevos medios para comunicar, y la reputación según la cantidad de apariciones en los medios de comunicación.

The Brookings Institution, de los Estados Unidos, fue seleccionado como el mejor centro de pensamiento en el mundo en 2017.

Por región, los mejores centros de pensamiento del Global Go To Think Tank Index Report 2017 son: En África subsahariana, el Botswana Institute for Development Policy Analysis (BIDPA) de Botswana; en México y Canadá, el Fraser Institute de Canadá; en Centro y Suramérica, la Fundación Getulio Vargas de Brasil; en Asia Central, el Center for Economic and Social Development (CESD) de Azerbaiyán; en China, India, Japón y la República de Corea, el Korea Development Institute (KDI) de la República de Corea.

En el Sureste de Asia y el Pacífico, el Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) de Singapur; en Europa del Este y Europa Central, el Center for Social and Economic Research (CASE) de Polonia; en Europa Oriental, el French Institute of International Relations (IFRI) de Francia; y en Oriente Medio y África del Norte, el Center for Strategic Studies (CSS) de Jordania.

Funglode en el Global Go To Think Tank Index Report

Funglode es el primer centro de pensamiento dominicano en ingresar al Global Go To Think Tanks Index Report, en el año 2014.

En el reporte correspondiente al 2015, Funglode figuró en la posición 48 entre los 90 centros seleccionados; en el renglón Uso de redes sociales, en la posición 72, de los 80 escogidos, y en la categoría de Medioambiente alcanzó la casilla 90, entre 95. Ocupó en lugar 110 entre los 133 líderes de Política exterior y asuntos internacionales.

En 2016, Funglode entró por primera vez en el escalafón de los think tanks del mundo a observar (think tanks to watch), en la posición 98. Ocupó el puesto 76 en el Uso de redes sociales; la casilla 90, en medioambiente, y la 111 en temas sobre Política exterior y asuntos internacionales.

Sobre el informe

El Programa de Think Tanks y Sociedades Civiles Instituto Lauder (TTCSP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Pensilvania, presenta cada año el índice que valora los mejores centros de pensamiento de más de 75 países y 100 ciudades del mundo. En 2017 fueron evaluados más de 6,500.

Cientos de expertos en áreas temáticas y especialistas regionales aportan sus conocimientos para la elaboración del informe anual.

