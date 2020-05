Seleccionan a Manny Ramírez el mejor RF de los Indios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Pocos disfrutan un buen debate como los fans de béisbol. Con eso en mente, les pedimos a nuestros reporteros que enumeraran a los cinco mejores jugadores de la historia de cada franquicia en una posición determinada, según lo hecho con dicho equipo.

Según la reportera de MLB.com, Mandy Bell, Manny Ramírez es sin dudas el mejor jardinero de los Indios de Cleveland.

Aquí los números y cifras.

Manny Ramírez, 1993-2000

Dato clave: Tiene el mejor slugging en la historia del club

El dominicano Ramírez es uno de los mejores bateadores derechos en la historia del béisbol. Los primeros ocho años de su carrera los pasó en Cleveland y durante ese tiempo fue seleccionado a cuatro Juegos de Estrellas y ganó tres Bates de Plata. En sus últimas dos campañas con la Tribu, Ramírez lideró la Liga Americana en slugging y OPS y empujó 165 carreras – líder de todo MLB – en 1999.

“Otros jugadores pedían videos de él bateando cuando apenas era un muchacho en Cleveland”, le dijo el exjugador de los Indios, Russell Branyan, a ESPN en el 2009. “Y eso no ha cambiado. Lo ves y lo primero que haces es tratar de memorizar todo lo que hace, esperando que se te pegue algo. Te preguntas qué está haciendo él que tú no puedas ver, qué hace él que tú no estés haciendo”.

La competencia por el primer puesto de este ranking fue extremadamente reñida, y el que terminó de segundo tiene argumentos para reclamar el trono. Pero es difícil llevarles la contraria a los números de Ramírez, quien es líder entre los jardineros derechos de los Indios en juegos disputados (967), anotadas (665), hits (1,086), dobles (237), cuadrangulares (236), empujadas (804), bases por bolas (541), slugging (.592, que además es el mejor entre todos los jugadores de la franquicia) y OPS (.998).

Anuncios

Relacionado