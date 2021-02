Seleccionan a la Marina Cap Cana como número 1 en el mundo para pesca deportiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Marina Cap Cana ha sido seleccionada como la #1 para pesca deportiva en todo el mundo durante el 2020.

Esta selección ha destacado los logros en aspectos diversos tales como, el número de peces, la variedad de especies picudos (el marlin azul, marlin blanco, pez vela y pez espada), el tamaño promedio de los peces, los informes de pesca de la temporada y su duración, así como el número de barcos que pescan.

El reconocimiento otorgado por la prestigiosa organización Billfish Report, destaca el arraigo y posicionamiento adquirido a lo largo de los años por Marina Cap Cana, siendo seleccionada de manera preferencial como destino de pesca por pescadores nacionales e internacionales, en especial el mercado norteamericano amante de la pesca deportiva.

Silvano Suazo, director de Marina Cap Cana, expresó que “es la primera vez que somos seleccionados como lugar No. 1 de pesca, ya que en el 2019 estuvimos en la posición No. 9, en el 2017 en la No. 4 y en el 2016 fuimos el No. 2 del mundo».

Dijo que el reconocimiento contribuye a posicionar e incentivar el turismo náutico y de pesca deportiva en la República Dominicana.