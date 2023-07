Selección de mayores hará módulos con jugadores del fútbol nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cuerpo técnico de la selección dominicana de fútbol absoluta estará llevando a cabo dos microciclos -uno en la región Norte y otro en el Sur- con jugadores que hacen vida en el fútbol nacional en la continuación de la planificación de cara a la Liga de Naciones de Concacaf 2023 que afrontará República Dominicana desde septiembre.

En la región Norte la agenda de trabajo se celebrará los días lunes 17 de julio (Estadio El Cóndor de La Vega – 9:00 AM), el martes 18 de julio (Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros – 9:00 AM) y el miércoles 19 de julio (Estadio Olímpico Moca 85 de Moca – 8:30 AM).

Los trabajos en la región Sur se llevarán a cabo el lunes 24 de julio, martes 25 y miércoles 26 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo a partir de las 9:00 de la mañana.

Jugadores convocados de la región Norte

La convocatoria de jugadores pertenecientes a la Región Norte está compuesta por los porteros: Danilo Campana (Atlántico FC) y Christopher González (Cibao FC); los defensores: Miguel Silverio (Atlántico FC), José Calvo (Atlético Vega Real), Jairo Bueno (Cibao FC), Lean Torres (Cibao FC), Ernesto Trinidad (Cibao FC), Luís Severino (Moca FC), Jefry Holguín (Moca FC) y Guillermo Ronaldo De Peña (Moca FC).

Entre los mediocampistas están: Yordy Álvarez (Atlántico FC), Dariel Cortorreal (Atlético Vega Real), Lucas Bretón (Cibao FC), Daniel Flores (Cibao FC) y Jesús Rosa (Cibao FC). Los delanteros: José Jaquez (Atlético Vega Real), Reyvin De La Rosa (Atlético Vega Real), Javier Roces (Cibao FC), Yunior Peralta (Cibao FC), Cesarín Ortíz, Juan Ángeles (Moca FC) y Julio Rosado (Moca FC).

Jugadores convocados de la región Sur

Jael Ceballos (Delfines del Este) y Omry Bello (O&M FC); Los defensores Brandor Marte (Atlético San Cristóbal), Diego Pérez (Atlético Pantoja), Kleffer Martes (Atlético Pantoja), Jayson Madé (Atlético Pantoja), Lucas Raffaeli Gómez (Delfines del Este), Alexander Romero (O&M FC), Jackson Tineo (O&M FC), Yohan Melo (O&M FC).

El grupo de mediocampistas conformado por: Jeremy Báez (Atlético Pantoja), Robert Rosado (Atlético Pantoja), Isaac Báez (O&M FC), Carlos Liriano (O&M FC); y los atacantes: Samil De La Rosa (Moca FC), Ronaldo Vásquez (Atlético Pantoja), Oliver Durán (Atlético Pantoja), Luís Espinal (Atlético Pantoja), Johander Bou (Delfines del Este), Josué Báez (O&M FC), Junior Capellán (O&M FC) y Kensy Guerrero (O&M FC).

