Seis importados se integrarán a las Estrellas Orientales este viernes

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas Orientales recibirán seis de sus jugadores importados el próximo viernes, uno el sábado y se espera que para el miércoles ya estén en el país todos aquellos que jugarán con el equipo en la temporada de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) que comenzará el 15 de noviembre, informó Félix Peguero, vicepresidente de operaciones del club.

El viernes llegarán al país los lanzadores Evan MacLane, Matt Pobereyko, Norge Luis Ruiz, Nabil Crismatt y Ariel Jurado. También el receptor Christian Bethancourt.

Asimismo, las Estrellas esperan que a partir del sábado lleguen al país varios de sus jugadores desde la Liga Instruccional, entre aquellos, quienes están cumpliendo con tareas de mejoras, asignadas por sus organizaciones en los Estados Unidos.

Tales son los casos del torpedero Jeremy Peña, el relevista Emmanuel Clase y el receptor Rodolfo Durán.

Peña llegará al país el sábado. Se espera que comience sus entrenamientos con las Estrellas de lunes a martes, una vez haya pasado la prueba del Covid-19.

Clase y Durán es posible que se reporten a las prácticas en un par de fines de semana, también después de haberse sometido a pruebas para detectar Covid-19.

Peña es un torpedero de 21 años, que ha jugado a nivel de Clase A Avanzada (2019), en la finca de los Astros de Houston.

El hijo del ex big-leaguer Gerónimo Peña no ha debutado en el país. Es candidato a compartir el trabajo de torpedero del club, con el veterano Gustavo Núñez, así como con el también prometedor Santiago Espinal, quien se estrenó este año en las Grandes Ligas (Toronto).

Espinal se encuentra en Estados Unidos, atendiendo asuntos personales. Un vez haya cumplido con los mismos, vendría al país, para jugar con las Estrellas.

Clase, quien debutó con las Estrellas e impresionó la temporada pasada, no lanzó este año en las Grandes Ligas, después que él fue cambiado antes del inicio de la temporada a los Indios de Cleveland, por los Vigilantes de Texas, equipo este con el cual se estrenó en Las Mayores en el 2019.

Durán todavía no ha visto acción por primera vez en la Liga Dominicana. El receptor de 22 años jugó en el 2019 en Clase A Avanzada, con el equipo sucursal de los Filis, en Clearwater.

Este año, debido a la pandemia del virus Covid-19 no se jugó en las Ligas Menores, en los Estados Unidos.

Nueve juegos de fogueos

Los juegos de preparación o fogueos de las Estrellas serán nueve, en lugar de siete, como se anunció originalmente.

Peguero explicó que consiguieron concertar dos partidos más y que esos enfrentamientos comenzarán el 3 de noviembre, como se anunció en principio. Solo que ahora habrá juegos los días 10 y 11 de noviembre, los cuales originalmente eran fechas libres.

Las Estrellas jugarán con los Tigres del Licey el 3 de noviembre (10:30 a.m.) en el Estadio Tetelo Vargas. Y al día siguiente, a la misma hora, en Baseball City, en Boca Chica.

Se medirán a los Toros del Este el 5 de noviembre (10:30 a.m.) en el Estadio Tetelo Vargas y el 7 de noviembre (10:30 a.m.), en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana. También el día 10 (1:00 p.m.), en el Estadio Tetelo Vargas; y al día siguiente (10:30 a.m.), en el Estadio Francisco Micheli.

El día 6 de noviembre celebrarán su único partido de pre temporada frente a los Leones del Escogido, en el Estadio Tetelo Vargas (1:00 p.m.).

Con los Gigantes chocarán el 9 de noviembre (1:00 p.m.) en el Estadio Francisco Micheli, de San Francisco de Macorís; y el día 12 (1:00 p.m.) en el Estadio Tetelo Vargas.