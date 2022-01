Seis dominicanos participarán en el LAAC 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los mejores aficionados de la región estarán en Casa de Campo del 20 al 23 del presente mes para participar en la séptima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), en el campo de golf Dientes de Perro (Teeth of the Dog).

Para esta versión, la República Dominicana tendrá a seis participantes y un delegado, ellos son los jugadores universitarios Enrique Valverde Jr., Juan Cayro Delgado, Rodrigo Sánchez y Julio Ríos; los veteranos Radhames Peña, excampeón nacional y Marcel Olivares, de vasta experiencia para el país y la selección nacional. Enrique Valverde (padre) será el delegado.

El campeonato es organizado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, que tiene como fin desarrollar aún más el golf en Sudamérica, América Central, México y el Caribe. Será la tercera vez que el LAAC visite este país caribeño y no es algo casual. República Dominicana es, sin dudas, uno de los destinos más requeridos por golfistas amateurs de todo el mundo y tiene avales suficientes para que sea considerado de esta forma.

El LAAC fue cancelado en 2021, tenía previsto jugarse en el Lima Golf Club, en Perú.

El evento se había jugado anteriormente en Casa de Campo en 2016, 2019 y ahora regresa en enero del 2022.

108 jugadores de toda américa participarán.

El campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open. Por otro lado, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Relacionado