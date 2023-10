Seis británicos han muerto y otros diez están desaparecidos por el ataque de Hamás

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Al menos seis ciudadanos británicos han muerto y otros diez se encuentran desaparecidos tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre, ha informado este lunes el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak.

Sunak ha comparecido ante la Cámara de los Comunes para dar detalles de la situación tras la ofensiva del grupo islamista, que calificó de «pogromo» (en alusión a la persecución violenta de judíos en la Rusia imperial y otros países).

«Los ataques en Israel (…) conmocionaron al mundo. Más de 1.400 personas asesinadas una a una, más de 3.500 heridos, casi 200 tomados como rehenes», ha afirmado el líder conservador. «Deberíamos llamarlo por su nombre: fue un pogromo», ha dicho.

«Pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes y a ellos les digo: estamos con ustedes. Estamos con Israel», declaró Sunak, que reiteró su apoyo «inequívoco» al Gobierno israelí.

«La terrible naturaleza de estos ataques significa que está resultando difícil identificar a muchos de los fallecidos, pero con gran pesar informo a la Cámara de que al menos seis ciudadanos británicos han sido asesinados», manifestó, para avisar de que podría haber más muertos entre los diez desaparecidos.

Sunak expresó su apoyo a la comunidad judía en este país así como a la musulmana, que está «horrorizada» por los actos de Hamás pero también temerosa de la respuesta israelí, dijo.

El primer ministro explicó que el Reino Unido no participará en combates pero está «aumentando su presencia» en la zona para evitar la propagación del conflicto, y anunció 10 millones de libras (11,5 millones de euros) adicionales para la ayuda humanitaria a los palestinos.

«Creo que debemos apoyar absolutamente el derecho de Israel a defenderse, a perseguir a Hamás, rescatar a los rehenes, disuadir nuevas incursiones y fortalecer su seguridad a largo plazo», ha declarado en la primera sesión en los Comunes tras un receso de cuatro semanas por los congresos anuales de los partidos políticos.

«Como amigos, seguiremos pidiendo a Israel que tome todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles», ha agregado.

En la misma línea se ha expresado el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, que ha señalado que, «como en cualquier momento de crisis grave, es fundamental que esta Cámara hable con una sola voz».

«Hamás no desea ver la paz en Oriente Medio, sólo quiere ver a Israel borrado del mapa. Pero Hamás no es el pueblo palestino. Y el pueblo palestino no es Hamás. Así que el Partido Laborista apoya a Israel. El Reino Unido apoya a Israel», ha afirmado.

Starmer sostuvo que «la defensa de Israel debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional» y «los civiles no deben ser el objetivo».

«Debemos seguir luchando por una solución de dos Estados. Un Estado palestino junto a un Israel seguro y protegido», ha señalado el líder de la oposición, que subrayó que no se puede permitir que «la brutalidad de Hamás sea un catalizador del conflicto en toda la región»