Seguros Reservas, primera aseguradora de RD con acuerdo directo con Boston Mass General Brigham Hospital

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Seguros Reservas formalizó su acuerdo con el Massachusetts General Hospital, uno de los hospitales mejor valorados en el mundo, el cual cuenta con el mayor programa de investigación hospitalaria de EE. UU., con financiamiento de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

El prestigioso centro fortalece la red de prestadores de servicios de salud de Seguros Reservas y sus planes Just, aumentando el acceso a tratamientos de vanguardia, sumándose el conglomerado de los centros de excelencia de Mass General Incorporated, incluyendo a Brigham and Women’s, Faulkner Hospital Brigham and Women’s Hospital, Cooley Dickinson Hospital, Martha’s Vineyard Hospital Massachusetts, Eye and Ear Infirmary, McLean Hospital, Nantucket Cottage Hospital, Newton-Wellesley Hospital, North Shore Medical Center, Spaulding Nursing and Therapy Center – Brighton Spaulding Rehabilitation Hospital – Boston Spaulding Rehabilitation Hospital – Cambridge Spaulding Rehabilitation Hospital – Cape Cod, entre otros.

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Víctor Rojas, afirmó que este gran paso reafirma la visión y los planes internacionales con cobertura local Just de ofrecer una atención de clase mundial basada en la investigación y tratamientos avanzados para sus asegurados.

Los numerosos equipos de atención multidisciplinaria de estos centros de salud son reconocidos mundialmente por sus innovaciones en cáncer, trastornos digestivos, neurociencias, enfermedades cardíacas, pediátricas, trasplantes, enfermedades urológicas y ginecológicas, ofertando una atención médica integral personalizada y con alta tecnología.

Acerca de Mass General Hospital

Centro médico y de investigación constantemente clasificado entre los mejores hospitales de los Estados Unidos por U.S. News & World Report.

Entre el 2015 y el 2021 Mass General ha sido constantemente reconocido dentro de los primeros tres hospitales de los Estados Unidos.

Mass General ha encabezado la lista del Nature Index entre las principales organizaciones de atención de la salud constantemente publicando artículos en revistas de alto impacto e investigaciones que impulsan descubrimientos, que se traducen en nuevos y mejores tratamientos para nuestros pacientes a nivel local y global.

Acerca de JUST

Seguro Médico Internacional Total, Vital y Balance.

Seguro internacional Control con cobertura local.

La RED más completa de centros médicos de alta especialización a nivel nacional e internacional.

Más de 540 mil especialistas de la salud a nivel mundial.

Servicios de hospitalización en casa, telemedicina, segunda opinión, entro otros.

Cobertura de Trastorno de Espectro Autismo (TEA): Seguros Reservas apoya la inclusión permitiendo que sus asegurados puedan acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red en expansión de centros en República Dominicana y a nivel mundial.

