Just Control de Seguros Reservas: cobertura médica integral dentro y fuera de RD para los dominicanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora general de negocios de Seguros Reservas para personas, Estíbaliz González, destacó la necesidad de concientizar a corredores, médicos y pacientes sobre la importancia de explorar soluciones innovadoras que permitan abordar las cambiantes necesidades de sus clientes, con una cobertura médica integral.

De manera específica, González se refirió al plan «Just Control», una revolucionaria iniciativa de Seguros Reservas que tiene como objetivo brindar opciones que garanticen tratamientos para condiciones preexistentes como la diabetes e hipertensión dentro y fuera de la República Dominicana.

“Debemos cambiar de mentalidad porque lo duro es cuando estás limitado a esa cobertura local y la cura no está aquí o la opción de tratamiento no está aquí. Por el mismo costo de un plan premium local, una persona puede tener el Just Control y eso abre las fronteras de la medicina”, expuso.

En ese sentido, agregó que las personas con condiciones serías de salud requieren planes que aborden sus necesidades específicas, porque a pesar de que a la hora de tratarlas, Estados Unidos es la principal opción, no todos pueden costearlo.

Estíbaliz González fue entrevistada en el programa “60 Minutos de Seguros”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).



Precisó que toda la sombrilla de Just busca proporcionar una cobertura integral dentro y fuera de República Dominicana, pero con particularidad que está destinado a aquellos que quizás no entran dentro del target de los planes de salud internacionales convencionales, pero aún aspiran a buscar opciones de tratamiento en el extranjero.

“Ahora mismo cuatro planes: Total, Balance, Vital y Control, cada uno con características específicas, apuntando a un target especial de clientes, que fue en lo que nosotros nos quisimos basar cuando lanzamos Just, porque lo usual del mercado es tener planes con sumas aseguradas diferentes pero, en esencia son prácticamente los mismos. Con Just quisimos hacer según las necesidades de cada cliente”, detalló.

“Hay opciones que definitivamente debemos poner sobre la mesa de esos clientes que hoy quieren tener acceso internacional según sus posibilidades y para eso está Just Control y Just Vital”, insistió.