Seguros privados proporcionarán cobertura prueba diagnóstica de COVID-19

View this post on Instagram

En seguimiento a nuestras medidas especiales anunciadas el viernes 20 de marzo para respaldar a nuestros clientes en los planes complementarios y voluntarios, hacemos extensiva esta medida a nuestros afiliados en Plan Básico de Salud. Además, les recordamos que quedan sin efecto las suspensiones o cancelaciones de servicios por falta de pago, durante los 25 días del estado de emergencia otorgado por el Congreso Nacional.⁣⁣ . ⁣⁣ Nuestros clientes pueden sentirse tranquilos y seguros de que contarán con el respaldo ante las circunstancias derivadas del COVID-19, conforme al plan y coberturas contratadas.⁣⁣ . ⁣⁣ Para consultar la red de prestadores de servicios de salud y laboratorios habilitados, acceda a universal.com.do o app Universal, o llámenos al Centro de Atención Telefónica disponible 24/7 en el 809-544-7111 y desde el interior sin cargo 1-809-200-1283. #Universal #COVID19 #Prevención #QuédateEnCasa