Seguridad: Principal activo de una propiedad hotelera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En los últimos meses la reputación del servicio hotelero de República Dominicana se ha visto en tela de juicio. El hotel Occidental Caribe, es un complejo que forma parte de la cadena Barceló brindando una atención personalizada, lo que ellos definen como un sello que se debe a la antigüedad de los colaboradores.

Seguridad como principal elemento

Luego de varios escándalos y controversias que se han suscitados en algunos complejos hoteleros, dejando como resultado una campaña de descrédito a nivel internacional, Marcos Castillo, director general del hotel Occidental Caribe, durante un rueda de prensa, enfatizó que los hoteles lo que venden es seguridad.

Indicó que este es el principal activo en una propiedad hotelera.

Dijo que el Grupo Barceló tiene como política la seguridad de sus clientes.

Vigilancia 24 horas

“Nosotros fuera del personal propio de la seguridad del hotel tenemos alrededor de 260 cámaras, unas que son evidentes que no podemos esconder, muy discretas y otras que son más evidentes, en los pasillos del hotel, en el lobby, etc”, apuntó.

En adición a eso hay un personal de seguridad que se mantiene rotativo en tres turnos, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. y de 11:00 p.m. a 7:00 a.m.

Destaca también que ese personal apoya y sirve de soporte al sistema de seguridad de todo el hotel.

El ejecutivo aclara que también cuenta con un centro de monitoreo, donde tienen más veinte monitores que vigilan el hotel 24 horas. “A este centro de monitoreo le llamamos zona cero y también tiene un personal en los tres turnos, que chequea todo lo que sucede en los tres turnos”, aseguró.

Proyecto para atrapar el sargazo

El complejo disfruta de una playa limpia cuando no viene mucha cantidad de sargazo, pero indica que es una tarea titánica mantener una playa en condiciones adecuadas.

Habló de un proyecto que vienen trabajando y lo darán a conocer a la opinión pública y es un sistema de redes para atrapar el sargazo.

“El trozo de playa que son unos 400 metros lineales tiene una corriente en el centro que penosa u afortunadamente tira el sargazo para los lados contrarios y aquí no nos toca”, indicó.

Expresa que a su área de playa llega el sargazo cuando es imposible contenerla y hay que mover una maquinaria de gente para mantener la zona en buen estado.

“Pues las autoridades de Turismo no permiten ninguna maquinaria y hay que hacerlo a mano limpia para conservar el medio ambiente”, aseguró.

“Este sistema de redes que es una iniciativa, no un tema gubernamental está en fase de exploración porque apenas se han hecho varias reuniones para llegar a un acuerdo”, añadió.

Su mayor atractivo

El ejecutivo aseguró que su mayor atractivo es el recurso humano y que por eso hay un alto porcentaje de huéspedes repetitivos.

“Nuestro sello está en el trato, la gente, en el toquecito dominicano, el venga para acá y siéntese aquí, ese es nuestro principal activo para una buena salud en el servicio al cliente”, manifestó.

“Sin el personal estamos frito; podemos tener aquí el Taj Mahal, pero si tenemos gente apática que no quiere servir no vamos a llegar a ningún lado, afortunadamente creo y me atrevo a asegurar que esta es una propiedad que sus recursos humanos tienen una longevidad por encima de los 15 y 16 años trabajando todavía, en su gran mayoría”, explicó.

Características

El hotel cuenta con 798 habitaciones y suites, rodeadas de jardines tropicales, cubriendo un área de 400,000 metros cuadrados. Tiene discoteca, sala de juegos, gimnasio, servicio médico, golf, tres bares, deportes terrestres, acuáticos y bodas.

Este resort de la cadena Barceló “todo incluido”, para adultos, solteros y familias.

