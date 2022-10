Segundo boletín mantiene a Abel Martínez en primer lugar con 59.71%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial y actual alcalde del municipio de Santiago, Abel Martínez, mantiene la delantera en el conteo de votos, tras darse a conocer el segundo boletín con un 59.71% para un total de 65,969 votos; Domínguez Brito con un 21.37%, con 23,608; Margarita Cedeño con un 16,70%, para 18,450 votos; Maritza Hernández 1.06%, con 1,167; Karen Pichardo 808, para un 0.73% y Luis de León 476 votos, representando un 0.43%.

Estos datos corresponden al 23.32% de los votos contabilizados.

Tras ser entrevistado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez (PLD), el coordinador de campaña de Abel Martínez, Gustavo Sánchez, expresó que no hay competencia, la competencia ya pasó, al tiempo que resaltó que no hay oportunidad de que el PLD no esté unificado.

Relacionado