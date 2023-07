Segundas viviendas y viviendas para retirados: Un negocio redondo para el turismo dominicano

No es necesario ser un profesional o un conocedor del área para darse cuenta que el trabajo que ha estado realizando en estos últimos años el licenciado David Collado en el Ministerio de Turismo junto a las empresas turísticas inmobiliarias de inversión privada, ha dado un resultado excepcional en lo que a posicionamiento del país como destino de inversión se refiere.

Como solía decir mi abuela que: «Las olas y el viento siempre están a favor de los marineros que están preparados para navegarlas». Y en este caso es más que evidente que la República Dominicana se preparó con creces para surfear en este momento. Es ahora, lo que en pocos años nos ha permitido hacer la transición de la «islita bonita con playas» para venir a pasarse unas vacaciones de una semana, y tener como una buena opción una segunda residencia o dónde poder retirarse como adulto mayor. Indiscutiblemente que entre estas dos percepciones hay una diferencia abismal entre lo uno y lo otro en términos económicos.

El simple hecho de pasar del turista que compra un paquete todo incluido por US$ 1,500 para estar una semana en un hotel, para posteriormente ese mismo turista es la persona que compra una vivienda, se queda en el país, contratando empleados y haciendo compras en el supermercado, pagando servicios, impuestos y contratando publicidad, ya de por sí, es un negocio redondo en el que gana con creces el país.

La pandemia nos demostró que existe la posibilidad de vivir en un lugar y trabajar en otro. Cada día es más frecuente ver cómo inversionistas extranjeros y dominicanos optan por tener una segunda vivienda o una casa de retiro en cualquiera de las principales zonas y complejos turísticos del país, sin que esto interfiera con su actividad cotidiana y al mismo tiempo continúan disfrutando de todas las maravillas que le ofrece el país.

La mejor muestra de esto es la buena reputación a nivel internacional que se ha ganado la República Dominicana como un destino idóneo para jubilarse o tener una segunda vivienda. Para muestra basta mencionar que a inicios de la semana pasada el prestigioso portal de turismo Travel + Leisure, catalogó el país como uno de los mejores lugares para retirarse, que si bien es una buena noticia, pero que sin embargo, anteriormente otros medios igual o más prestigiosos como Forbes y CNN ya lo habían dicho.

En todos estos medios se presenta a la República Dominicana como una opción de gran calidad de vida a un costo mucho más asequible que los demás destinos de la región. ¿Y cómo no serlo? Si algunos de los más grandes proyectos inmobiliarios turísticos de la República Dominicana como son los casos de Capcana, Punta Cana, Casa de Campo, etc., marcas turísticas que cuentan con una infraestructura de primera y una arquitectura diseñada para poder disfrutar al máximo de los beneficios de la isla, todo esto en residenciales cerrados con un alto nivel de supervisión y seguridad. ¿Y por qué no? Con todo tipo de atractivos de categoría mundial, como son los de campos de golf, centro secuestres, marinas de primer mundo, aeropuertos, y todo esto por un precio menor al 40% del precio promedio de la región, como bien compara con datos estadísticos el propio Ministerio de Turismo.

Definitivamente y como ya he mencionado en varios artículos anteriores, el turismo inmobiliario es uno de los principales motores que impulsa la economía dominicana, y podríamos decir casi a ojos cerrados que es el MVP de la recuperación y la estabilidad que ha vivido la República Dominicana en la era de post pandemia. Según datos del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana), el flujo de inversión inmobiliaria extranjera se ha visto en crecimiento a través de los años. Durante el 2015 y 2021, el sector inmobiliario consolidó su inversión de US$3,454.6 millones, siendo el 2016 el año con el monto más alto al reportar la suma de US$587.3 millones. Sin embargo, este monto en turismo alcanza los US$5,921.1 millones entre 2015-2021. Al ponerle atención a estos datos, se evidencia una tendencia fluctuante durante el período analizado.

Por otro lado, según el reporte del Ministerio de Turismo, las inversiones en construcciones turísticas en República Dominicana ascienden a US$10,799 millones y el renglón inmobiliario lidera la lista de esos proyectos y por eso como mercado conviene el seguir trabajando en este sector turístico, que crece exponencialmente, crecimiento que se refleja en todas las demás áreas de la economía, manteniendo una dinamización constaste de la misma. El turista de cortas estancias ya es el pasado de lo que fue el turismo dominicano. Hoy, el futuro ya «dobló la esquina»; las segundas viviendas y Casas de Retirados en regiones y en complejos turísticos son una realidad, y van cada vez más en aumento. Le damos un espaldarazo y al mismo tiempo apoyamos e incentivamos las instituciones gubernamentales, compañías constructoras e inversiones, y personas de autoridad a que continúen impulsando estas acciones. Indiscutiblemente que el país siempre les estará agradecido.

Por Joan Feliz

