¿Segunda vuelta? ¡El PRD decide!

No hay aliado pequeño. Esa fue una de las lecciones que dejaron las pasadas primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en las que resultó ganador Gonzalo Castillo ; imagine usted por un instante que con el tiempo adecuado Manuel Crespo , Maritza Hernández y Melanio Paredes se hubieran unido para apoyar la candidatura de Leonel Fernández ; hoy en lugar de escuchar unos alegatos que no convencen a nadie sobre un supuesto “fraude” , estaríamos diciendo Leonel venció al danilismo , a los aliados que brindaron su apoyo públicamente, a Gonzalo , al Estado y al Presidente de la República … ¡Fueron 26,000 votos! Hoy no hay aliado pequeño, en la actual coyuntura hasta los votos del PRI son valiosos.

La mayoría de analistas políticos incluido yo, afirmamos que el único político que garantizaba la primera vuelta era Danilo Medina con su reelección, la cual el propio presidente descartó quedándonos todos con la boca abierta, porque entendíamos que era casi un hecho consumado, pero algo pasó… Hoy es evidente que hay una segunda vuelta electoral, aunque estamos a ocho meses de las elecciones presidenciales y congresuales, la realidad actual pudiera cambiar.

Las elecciones municipales de Febrero serán un buen termómetro para poder sacar conclusiones sobre lo que pudiera pasar en Mayo 2020. Vuelvo y reitero no hay aliado pequeño y menos ahora… ¿Qué papel pudiera jugar el PRD en la coyuntura política actual? Está muy claro. ¡Será la fuerza decisiva!

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene en la actualidad varios escenarios en los cuales pudiera accionar para beneficio del país, su militancia y su dirigencia. Estos escenarios son:

Irse solo, y aquí pudieran darse dos opciones: A) Que el PRD proclame a la Presidencia de la República la única figura presidencial que se encuentra en sus filas al día de hoy, Miguel Vargas. Un veterano político que nunca se podría descartar, si hay cinco personas en este país que están preparados para gobernar, uno de ellos es el Ing. Vargas Maldonado. En contra de esta candidatura, tendría la situación de que el pueblo reclama que le presenten caras nuevas en las boletas. B) Que el PRD busque una figura externa, ya sea alguien destacado en la sociedad o algún político de otro partido que tenga alta valoración y quiera aspirar a la Presidencia de la República. Yo escribí hace un año un artículo donde planteaba la vuelta de David Collado al PRD, algo que sería un revulsivo para el partido y le permitiría a David ascender sin contratiempos. El artículo se titulaba: “El hijo pródigo que vuelve a casa… ¿volverá David al PRD?”. Luis Abinader nunca lo dejará pasar dentro del PRM ; además esto le quitaría un dolor de cabeza al Presidente del PRD , cuando en los próximos años, como a todo el mundo, le llegue el momento de despedirse ; espero que ese día no llegue por todos estos años , porque realmente no veo quien pudiera llevar ese barco a puerto seguro cuando Miguel Vargas no esté , por más que miro hacia allá arriba en las reuniones no lo encuentro ; aunque puede haber uno pero me voy a reservar el nombre por el momento . Irse aliado, también en este escenario se presentan dos opciones para el PRD: A) Aliado a Gonzalo Castillo, para muchos esta sería la alianza ideal, principalmente para los que hoy tienen un cargo en el gobierno. Sin embargo, viendo las reservas de las posiciones en el PLD y las posiciones en las que el PRD pudiera salir victorioso, en lo municipal y en lo congresual yo no le veo mucho atractivo a esa posible alianza, aunque el PRD pudiera ser compensado con cargos en el poder ejecutivo, si Gonzalo Castillo gana la Presidencia de la República Dominicana. B) El PRD aliado a Luis Abinader; en un artículo que escribí hace un tiempo, condicioné esta posible alianza a que si era Leonel Fernández el ganador de las primarias del PLD, algo que no ocurrió. Aunque en política nada se puede descartar y todo es posible. El artículo se titulaba: “Leonel, el candidato que reunifica a la familia PeñaGomista”.

En conclusión, ahora les toca a los estrategas y tomadores de decisiones del PRD, sentarse con la cabeza fría y hacer lo más conveniente para el país y para su partido; en sus manos pudiera estar que los dominicanos no tengan que ir a votar nuevamente a una segunda vuelta electoral. Ahora el 6%, el 7%, el 10 % o lo que tenga el PRD realmente, vale mucho. La militancia no quedará conforme si se configura una alianza y al final no se logra el objetivo.

“No hay que derribar lo construido, ni hay que levantar un edificio paralelo. Hay que aprovechar lo que se tiene sólido, y rectificar lo que el paso del tiempo y el relevo de generaciones haya dejado anticuado”. Adolfo Suarez.

Este articulo se escribió el 9/10/2019 al momento de su publicación puede que algo haya cambiado…

Por: Pedro René Almonte Mejía

